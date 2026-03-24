【東京都町田市】若者がまちだの魅力を紹介するプロモーション動画を制作しました！

町田市役所

町田市動画制作プロジェクト参加者の集合写真

市では、町田市在住・在学の若者を中心に、まちだの魅力を感じ、発信してもらうため、町田市のプロモーション動画を制作する「町田市動画制作プロジェクト」を実施しました。

プロジェクトには、15歳から22歳の若者合計19名・7グループが参加し、キヤノンマーケティングジャパン株式会社と株式会社CURIO SCHOOLの協力のもと、2025年9月から2026年3月までの半年間活動しました。

参加した若者は、ワークショップでデザイン思考を学び、「まちだの魅力」のオリジナル動画を自ら撮影・編集しました。

この度、最終発表会を行い、グランプリ作品が決定しましたので、受賞作品を発表します。

グランプリ作品

全7グループが制作した作品に対して、デザイン思考、映像制作、町田の魅力や特徴が上手く伝わっているかなどの観点から審査を行い、グランプリ作品が決定しました。

作品は、町田市公式動画チャンネルにて、視聴することができます。

（動画URL: https://www.youtube.com/watch?v=jJmnHGdiHYY ）

【作品概要】

作品名（タイトル）：「町さんぽ」

製作者 ：辻江利花さん、寺門鈴音さん、宮本琴美さん

時間 ：3分11秒

動画キャプション町田市ロゴマーク「いいことふくらむまちだ」

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