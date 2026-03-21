『美的』専属読者モデル組織「美的リーダーズ」が25名にパワーアップ！ 創刊25周年を盛り上げます♪

新たに9名が仲間入り！ 創刊25周年を記念して25名の最強布陣に

株式会社小学館

「肌・心・体のキレイは自分で磨く」をキャッチフレーズに掲げる美容誌『美的』（小学館）から2024年に誕生し、誌面やWeb、イベントなど多岐にわたり活躍中の専属読者モデル組織「美的リーダーズ」。

『美的』読者の代表であり、「Lead（時代をけん引していく）」「Read（メディアを読む）」というチーム名の由来のとおり、自分はもちろん周囲の人、さらには読者をも“一緒に磨いていきたい”という志をもった先導者たちです。

創刊25周年を迎えた『美的』のアニバーサリーイヤーを一緒に盛り上げてくれる新メンバーを募集したところ、応募が殺到。新メンバーに選ばれたのは、いしだちひろさん、内山 愛さん、長田寛太さん、かじりょーさん、喜多よしかさん、てんまさん、のぼり もえさん、平沼茉純さん、細沼紗花さんの9名。“薬学部卒、コスメ偏愛オタク”“健康と美容で絶対的キレイを作るドクター”“言語化でコスメを売る、ライブコマーサー”など、気になる肩書きの持ち主が目白押しです！（新メンバーのプロフィールは本リリースの最後へ）

『美的』5月号では新メンバーを紹介する6ページの特集記事を掲載中！ ぜひチェックしてください。

「美的リーダーズ」はこんな活動をしています！

「美的リーダーズ」のメンバーは、それぞれの得意分野を生かして本誌や美的.comに出演。メイクテクやイチオシコスメの紹介、新商品のレビューや大人気の美容家さん、ヘア&メイクさんとの対談のほか、メイクモデルとしても大活躍中です。

『美的』2月号に登場した「美的リーダーズ」のNOEさん（左）、新希咲乃さん（右）。

ほかにも、『美的』が開催するイベント「あいたい美的」などにも登場しています。『美的』で配信するインスタライブでは現地の盛り上がりをレポートしたり、参加者との交流も！ 昨年10月に行われた「Men’s Beauty Festival 2025」の『美的』ブースには「美的リーダーズ」の男性が勢ぞろいし、大きな反響を呼びました。

（左から）「美的リーダーズ」のKeijuさん、町井祥真さん、渡邉 柊さん。

さらに、美的.comでのブログ発信にも注目！ メイク、スキンケア、ボディケアなど様々なジャンルの美容情報を伝えたり、ブランドの新製品アイテムについてもレポート。それぞれに得意分野がある「美的リーダーズ」ならではの、美容ノウハウや最新の美容事情を発信しています。

●「美的リーダーズ」 新メンバー一覧

■いしだちひろ “タイパ命の美容好きママ”

職業：モデル

学生時代、“ショートヘアが似合う女の子”として話題となり、ヘアモデルとしてモデルのキャリアをスタート。現在はファッションやメイクブランドのイメージモデルを務める。プライベートでは1歳の男の子を育てる母として育児にも奮闘。出産を機にインナーケアにも目を向けるようになり、SNSではメイク提案のほか、身体にやさしい献立などの投稿も話題となっている。

■内山 愛 “女性を輝かせるジュエリープロデューサー”

職業：モデル

高校2年生の時に動画投稿アプリを通じてスカウトを受け、芸能界デビュー。美容をはじめ食品会社など、さまざまなCMや映像作品に出演。モデル活動の中で、表現の仕方ひとつで製品の魅力の伝わり方が変わることを実感し、「人に寄り添うものを作りたい」とジュエリーブランド「tafu」をプロデュース。SNSではジュエリーをより美しく見せるための美容習慣を提案している。

■長田寛太 “香りで世界を変える、フレグランスの伝道師”

職業：経営者

もともと香りに興味があり、学生時代からSNSで香水にまつわる発信を行う。大学卒業後はソーシャルメディア企業、アパレル企業、フレグランスメーカーなどに勤務。その後、香りに興味を持つ日本人をさらに増やし、香りの多様性が認められる社会の魅力を発信するため「Amulette」を設立。現在はフレグランスメーカーの支援と国内最大級の香水メディアを運営し、講演活動も行う。

■かじりょー “美容の力で人生変えた、カッコいいパパ代表”

職業：会社員・コーチングトレーナー

会社員として働きながら、個人の目標達成に向けて伴走する「ライフコーチ」としても活動。SNSではボディメイクを中心に、人生を豊かにする経験を発信し、「人は変われる」ということを自ら体現。子育て世代のフォロワーから反響を得ている。プライベートでは3姉妹の父として子育てにも奮闘。

■喜多よしか “腸活で人生を変える、美の運動家”

職業：モデル・タレント・美腸プランナー

モデル・タレントとしてファッションショーやテレビ番組、CMなど幅広く活躍。自身が体調を崩したことをきっかけに“腸活”に出会い、体調改善を実感したことで美腸プランナーとしての活動もスタート。SNSでは頑張りすぎないリアルな腸活ライフが反響を呼ぶ。初の著書『キレイな人になる腸活美容』をKADOKAWAより2025年6月に出版。

■てんま “日本男性を美しくする、メンズメイク研究家”

職業：会社経営・インフルエンサー

ビジネスマン向けに、ビジネスシーンで好印象を与えるメイク法を8年前からSNSで発信。化粧品検定1級、顔タイプメンズアドバイザーの資格を保有し、その知識をもとにスキンケアやベースメイクなど、メンズでも挑戦しやすいさりげないナチュラルメイクを提案している。

■のぼり もえ “薬学部卒、コスメ偏愛オタク”

職業：美容クリエイター

もともとアトピー肌で、物心ついた頃からスキンケアが毎日の習慣。小学生の頃からメイクにも関心を持つようになり、大学では美容への探究心から薬学部に進学するほどの大のコスメオタク。フォロワーからは、わかりやすい半顔メイクテクニックや自身のベスコスリールが反響を呼んでいる。

■平沼茉純 “健康と美容で絶対的キレイを作るドクター”

職業：医師（内科・内分泌・糖尿病専門医・美容皮膚科）

内科・小児科・訪問診療のほか、美容皮膚科医としても働く医師。医学的な知見を交えながら、内側の「健康」と外側の「美容」の両面からサポートし、前向きに生きられる人を一人でも増やすことを目標に、日々診察と治療に向き合っている。プライベートでは1歳の女の子ママ。

■細沼紗花 “言語化でコスメを売る、ライブコマーサー”

職業：インフルエンサー・ライブコマーサー

大学卒業後、社会人として働く中で肌荒れを経験し、スキンケアを見直したことをきっかけに美容に目覚める。現在は14年後のしずかちゃんの名前でインフルエンサーの活動のほか、SNSのライブ配信で視聴者と交流しながら製品の魅力を伝え、その場で販売も行う「ライブコマーサー」としても活動する。

自分らしく「美」を極め、得意分野を生かして美容の発信をしていく25名の新「美的リーダーズ」。今後の活躍にぜひご注目ください。

●「美的リーダーズ」全25名のプロフィールはこちら

https://www.biteki.com/blog/biteki-leaders

●『美的』公式サイト&各SNSもよろしくお願いします！

・美的.com:https://www.biteki.com/

・YouTube:https://www.youtube.com/@biteki_com

・TikTok:https://www.tiktok.com/@bitekicom

・X:https://x.com/bitekicom

・Instagram:https://www.instagram.com/bitekicom/

・Threads:https://www.threads.com/@bitekicom

・LINE:https://page.line.me/973yqtbb

※ユニークユーザー（読み放題）No.1美容誌・・・2025年上期ABC公査部数調べ