縦型ショートアニメ『推しが部下になりました』｜推しのアイドルが突然“部下”に!? アラサーOLの恋と仕事が交差するオフィスラブコメ、アプリ「POPCORN」で全30話配信開始

株式会社GOKKO『推しが部下になりました』キービジュアル

2026年3月20日（金）、株式会社GOKKOは、縦型ショートアニメ『推しが部下になりました』を、縦型ショートドラマアプリ「POPCORN」にて配信開始いたします。

本作は、株式会社コアミックスが発行する『推しが部下になりました』（原作／Ryo 漫画／こげたおこげ）をショートアニメ化（製作：メディアエンジン株式会社）した作品です。

広告代理店で働くアラサーOLと、彼女が“推し”として応援していた元アイドルの青年が、上司と部下として再会するところから始まるオフィスラブコメディとなっています。

仕事と恋、そして“推し”への想い。

憧れだった存在が目の前の部下となったとき、二人の関係はどのように変わっていくのか。

オフィスを舞台に描く、不器用で甘い恋の物語です。

◼︎原作情報

推しが部下になりました :https://popcorn-drama.go.link/story?storyId=80&episode=1- 漫画『推しが部下になりました』（ゼノンコミックス）- 著者：原作／Ryo 漫画／こげたおこげ- 発行：コアミックス (C)Ryo・こげたおこげ／コアミックス

◼︎あらすじ｜推しと上司部下の関係に!?

広告代理店で働くアラサーOL・常田紗耶香。

ある日、彼女の会社に新入社員として配属されてきたのは--

なんと、自分が長年“推し”として応援してきた元アイドル・喜里川陸だった。

憧れの存在でありながら、今は自分の部下。

戸惑いながらも、仕事を通して少しずつ距離を縮めていく二人。

しかし“推し”と上司という関係の中で、紗耶香は自分の気持ちをどう扱えばいいのか分からない。

推しと仕事、そして恋。

オフィスで始まる、不器用な大人のラブコメディ。

◼︎見どころ

1.“推し”が部下になるという夢のシチュエーション

憧れのアイドルが、まさかの部下として登場。

ファンと仕事の関係が交差する、ドキドキの展開が見どころです。

2. アラサーOLのリアルな恋愛模様

仕事に向き合う大人だからこそ生まれる葛藤や距離感。

不器用な恋の進展を丁寧に描きます。

3. オフィスを舞台にしたテンポの良いラブコメ

広告代理店を舞台に、仕事と恋が交錯する軽快なストーリーが展開します。

◼︎キャラクター｜CV

喜里川陸『推しが部下になりました』より

喜里川陸｜CV:斉藤壮馬

紗耶香が“推し”として応援していた元アイドル。

広告代理店に新入社員として入社し、彼女の部下となる。

常田紗耶香｜CV:知念明希保

広告代理店で働くアラサーOL。

推しだった陸が部下として現れ、戸惑いながらも距離を縮めていく。

常田紗耶香『推しが部下になりました』より

岸本奈々｜CV:折原くるみ

佐々木未央奈｜CV:佐倉薫

近藤｜CV:柴田あいばん

野々花｜CV:吉成由貴

◼︎作品概要

・作品名：『推しが部下になりました』

・原作：Ryo／漫画：こげたおこげ

・ジャンル：縦型ショートアニメ／オフィスラブコメディ

・話数：全30話

・制作年：2025年

・監督：足尾暖

・脚本：握飯むすぶ、タナベアユミ

・主題歌：Crimson Crat Clan「Color of love」

・アニメ制作：株式会社ZERO Animation

・製作：メディアエンジン株式会社

・コピーライト：(C)Ryo・こげたおこげ／コアミックス(C)Media Engine・ZERO Animation

■縦型ショートドラマアプリPOPCORN

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“あなたのスキマに、感動を。”をコンセプトに、次世代を担う新進気鋭クリエイターたちによる “濃密なエンタメ”を提供するプラットフォーム。1話1分半～3分程度、冒頭数話を無料視聴とし、その後都度課金にて作品をリリース。世代問わず反響を得てきたGOKKOならではの独自ノウハウを存分に活かし、恋愛・インモラル・青春・コメディなど、ジャンル問わずクリエイターの個性が輝く作品を展開中。

アプリのダウンロードはコチラから

https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhz(https://apps.apple.com/app/id6553988313?mt=8)

・仕様：iOS版、Android版

・料金：無料DL ※アプリ内課金あり

・動作環境予定：iOS17以降 Android12以降

■株式会社GOKKOとは

アプリをダウンロードして視聴する :https://popcorn-drama.go.link?adj_t=1sfy5zhzGOKKOロゴ

今までも、これからも。止められない成長と、世界への野心。

次世代エンターテイメントリーダーが集まるクリエイティブカンパニー。

“日常で忘れがちな小さな愛を”をテーマに縦型ショートドラマを作り続けるクリエイター集団「ごっこ倶楽部」。2021年5月に6人で結成し、2022年に株式会社GOKKOを設立。企画から脚本、撮影、編集、投稿、マーケティングまでを一気通貫・ワンチームで行う世界水準の制作体制を取り入れ、これまで制作・投稿した動画は4,000本。累計再生数は120億回（2026年2月時点）&SNSでの総フォロワー数600万人*を突破。再生数、フォロー数、いいね数においてショートドラマカテゴリーの中で日本No.1を誇る“これからの時代のドラマ表現のあり方”を世の中に提示し続けるクリエイター集団。

*共同アカウントを含む

■会社概要

GOKKOスタジオ

所在地：東京都

代表者：共同代表 代表取締役 田中聡、 代表取締役 多田智

♧ コーポレートサイト：https://gokkoclub.jp/

♧ TikTok：https://www.tiktok.com/@gokko5club/

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