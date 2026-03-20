心が動く瞬間を届けたい【ライフスタジオフォトフェス】第4回投票開始

株式会社アップルツリーファクトリーライフスタジオフォトフェス

全国に30店舗を展開する、大人気の写真スタジオ【ライフスタジオ】が写真への熱い想いを詰め込んでフォトフェスを開催します。

PHOTOFES 2026年 第4回

～あなたの一票がライフスタジオの顔になる～

写真でつながる

写真で語る

写真で熱くなれる

私たちはいつだって、写真に真剣です。

それは、写真を通じて被写体の人生を映していると考えているから。

ライフスタジオでは、毎日何千枚、何万枚のシャッターを切り、写真として残しています。

その大切な写真の中から、ライフスタジオの写真の方向性を映す一枚を選びます。

私たちの写真に対する熱い想いを一緒に感じて、ぜひ投票に参加してください！

イベントの詳細

皆さまに選んでいただいた写真は、ライフスタジオの顔として様々なメディアで紹介させていただきます。

フォトフェス投票について

[表: https://prtimes.jp/data/corp/124806/table/115_1_62937c5769e8be3e0bfcdf30f13a8d83.jpg?v=202603200451 ]投票方法についてはこちらから :https://lifestudio.jp/magazine/photogenic/199902

エントリー作品紹介

クーポンについて

ライフスタジオ京都桂店ライフスタジオ札幌白石店ライフスタジオふじみ野店ライフスタジオ所沢店ライフスタジオ青山店

投票を行っていただくと、ライフスタジオ撮影でご使用いただける500円割引クーポンが届きます。

※2026年第4回クーポンの有効期限は2026年4月21日から2027年4月20日です。

※必ず注意事項をご確認の上ご利用ください。

【クーポン利用注意事項】を確認 :https://lifestudio.jp/magazine/photogenic/199902

ライフスタジオについて

ライフスタジオ

人生の写真館『ライフスタジオ』とは

東京/埼玉/神奈川/千葉/茨城/栃木/愛知/山口/北海道/宮城/静岡/大阪/京都に30店舗(2026年3月1日現在)のフォトスタジオを展開し、年間25,000組以上のご家族の撮影を行っています。

リピーターになられる方も多く、毎年「今年はいつライフスタジオにいく？」とライフイベントとして来て下さるご家族もいます。

写真館を『美しさを表現し、思い出を記録する、楽しい遊びの空間』と定義し、おしゃれなインテリアと新しいスタイルの写真で子どもはもちろん大人でも楽しみながら自然な表情を引き出してくれると評判をいただいています。赤ちゃん(ベビー)撮影、キッズ、家族写真、七五三、マタニティ、1/2成人式、成人式、ウェディング撮影まで大切な日々の撮影を行っています。

ライフスタジオofficialHP：https://lifestudio.jp/

officialInstagram：https://www.instagram.com/lifestudio_official/

フォトフェス投票方法はこちらから :https://lifestudio.jp/magazine/photogenic/199902