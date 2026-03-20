日本発・世界最小※1スマートウォッチ「wena X」、クラウドファンディング開始40分で支援金額1億円突破！

augment AI株式会社

augment AI株式会社（本社：東京都目黒区、代表取締役CEO：對馬哲平、以下「augment AI」）は、日本発・世界最小※1のスマートウォッチ「wena X（ウェナ クロス）」のクラウドファンディング開始4分で目標金額の1,000万円を達成、開始40分で支援金額は1億円を突破いたしました。

また、その後まもなく、独立前のwenaチームが2015年に記録した1.07億円も超えました。

（2026年3月20日14:17時点で1.7億円 ）

開始40分で支援金額は1億円突破

wenaは、“腕時計に取り付けられるスマートウォッチ”という独自コンセプトにより、お気に入りの腕時計の美しさを損なうことなく、スマートウォッチの利便性を拡張するプロダクトです。

「wena X」は、スマートウォッチwenaの開発チームがソニーから商標/特許※2を継承し、独立起業してから初めてリリースする新製品となります。超省電力"wena OS"を搭載し、睡眠・運動機能を大幅強化。腕時計スタイル・スマートバンドスタイルの2wayで24時間サポートします。

※1 1.0インチ以上のフルカラーディスプレイを搭載した主要メーカーのスマートウォッチを対象に、各社公開仕様およびアルキメデス法による実測値をもとに比較（当社調べ、2026年3月17日時点）

※2 他社の特許などは含まれません。

クラウドファンディング概要

開始日時：2026年3月20日（金）11時～

実施プラットフォーム：GREEN FUNDING

プロジェクトURL：https://greenfunding.jp/lab/projects/9288

■展示概要

本日2026年3月20日からは、「蔦屋家電+」、「SHIBUYA TSUTAYA」、「福岡天神 蔦屋書店」、「梅田 蔦屋書店」にて本製品を展示しております。

また、明日3月21日、22日に東京渋谷・404 Not Foundにて開催される「SHIBUYA TECH FESTIVAL」においても、製品展示と、22日11:00～は会場から生配信の「ガジェタッチスリー supported by wena」において、創業者の對馬がゲストで登場いたします。

■常設展示

クラウドファンディング実施期間中、下記にてタッチ&トライを予定

二子玉川 蔦屋家電内「蔦屋家電＋」： 3月20日から

福岡天神 蔦屋書店内 GREEN FUNDING タッチ＆トライブース：3月20日から

SHIBUYA TSUTAYA内 GREEN FUNDINGタッチ＆トライブース：3月20日から

梅田 蔦屋書店内 プロモーション区画：3月20日から1ヶ月間

■SHIBUYA TECH FESTIVAL

会期中展示ブースにおいて、現在開発中の「wena X」実機を展示いたします。

また、22日11:00～の会場からの「ガジェタッチ」配信において、創業者の對馬がゲスト出演し、「wena X」についてお話します。

配信URL：https://youtube.com/live/28j4fggjoiU

2026年3月21日（土）、22日（日） 11:00～18:00

会場 ： SHIBUYA SAKURA STAGE 4F「404 Not Found」

所在地 ： 東京都渋谷区桜丘町1-1

アクセス ： JR渋谷駅 新南改札より徒歩3分

入場料 ： 無料

※トークステージは各回ワンドリンク制(660円)、定員30名、各回入れ替え制

会社概要

会社名：augment AI株式会社

代表者：代表取締役 CEO 對馬哲平

本社：東京都

資本金：65,500,000円

設立：2025年7月18日

augment AIは、代表の對馬をはじめ、wena事業をリードしてきた開発チームがソニーグループ株式会社から商標・特許を継承し、独立起業した会社です。wenaの美学・哲学はそのままに、引き続き本プロジェクトを推進します。