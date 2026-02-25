【茶寮「世世」】「陰陽五行アフタヌーンティー」を提供開始

漢方養生指導士・植物療法士 橋本真季氏監修 五行思想を味わう、哲学的アフタヌーンティー第一章「木（もく）の気」は2026年3月1日（日）〜5月31日（日）まで旧興福寺子院「世尊院」を修復・改装した寺院カフェ、茶寮「世世（ぜぜ）」（所在地：奈良県奈良市登大路町）では、東洋思想「陰陽五行」をテーマにした年間企画「陰陽五行アフタヌーンティー」を、2026年3月1日（日）より2027年2月28日（日）まで開催いたします。









第一章となる春のテーマは「木の気」。春は陰陽五行において「木」に属し、冬から春への移ろいとともに、冬に内へと蓄えたものが、外へと芽吹き始める季節とされています。 漢方養生指導士であり植物療法士の橋本真季氏の監修のもと、奈良の風土や和の素材、食養生の知恵を織り交ぜ、酸味のある食材を中心に、心身に寄り添う構成に仕上げています。



食前の一口、梅を燻して乾燥させた伝統的な梅素材「烏梅（うばい）」ドリンクから始まるアフタヌーンティーは、春の香りを纏ったお椀や、酸味と緑をテーマにした手毬寿司など、季節の息吹を繊細に映し出す品々が続きます。



若芽、節（ふし）、パクチー、ライムを合わせた椀物は、春の清々しさと再生の象徴を一椀に凝縮。鯛、菜の花、そら豆、玄米の手毬寿司では、生命の芽吹きと調和を表現します。



また、「ハーブ・胡瓜・大和ポークハム」のサンドウィッチや、「鶏・生姜・レモングラス」のスパイス薫るカレーなど、香りのレイヤーによって"木の気"の伸びやかな力強さを演出。甘味には、ハーブチョコ、柚子マカロン、大和茶のフィナンシェ、いちごチョコレートと白いムースなど、春の柔らかな余韻を感じる品々をご用意します。



一年を通して、春(木)、夏(火)、秋(金)、冬(水)、そして各季節の土用(土)の五行の巡りに合わせてメニューが移ろい、訪れるたびに異なる季節の調和をご体感いただけます。古都・奈良の静かな時間の中で、陰陽五行の思想とともに味わう、哲学的で美しいアフタヌーンティーをご堪能ください。



「陰陽五行アフタヌーンティー」概要：



・販売期間：2026年3月1日(日)〜2027年2月28日(日)



・春【木の気】：2026年3月1日（日）〜5月31日（日）まで



・料金：7,084円（税金・サービス料込）



・提供時間：11:00〜17:00（最終入店15:30）、90分制



・内容：セイボリー5種、甘味5種、お飲み物8種



季節テーマに合わせたハーブティー「五行YOJO茶 巡木」を含む、8種類のお飲み物（フリーフロー）



※ 料金は、１名様あたり、消費税・サービス料15%込の金額です。



※ ご予約受付は、3日前までとなります。



