【茶寮「世世」】「陰陽五行アフタヌーンティー」を提供開始
漢方養生指導士・植物療法士 橋本真季氏監修 五行思想を味わう、哲学的アフタヌーンティー
第一章「木（もく）の気」は2026年3月1日（日）〜5月31日（日）まで
旧興福寺子院「世尊院」を修復・改装した寺院カフェ、茶寮「世世（ぜぜ）」（所在地：奈良県奈良市登大路町）では、東洋思想「陰陽五行」をテーマにした年間企画「陰陽五行アフタヌーンティー」を、2026年3月1日（日）より2027年2月28日（日）まで開催いたします。
第一章となる春のテーマは「木の気」。春は陰陽五行において「木」に属し、冬から春への移ろいとともに、冬に内へと蓄えたものが、外へと芽吹き始める季節とされています。 漢方養生指導士であり植物療法士の橋本真季氏の監修のもと、奈良の風土や和の素材、食養生の知恵を織り交ぜ、酸味のある食材を中心に、心身に寄り添う構成に仕上げています。
食前の一口、梅を燻して乾燥させた伝統的な梅素材「烏梅（うばい）」ドリンクから始まるアフタヌーンティーは、春の香りを纏ったお椀や、酸味と緑をテーマにした手毬寿司など、季節の息吹を繊細に映し出す品々が続きます。
若芽、節（ふし）、パクチー、ライムを合わせた椀物は、春の清々しさと再生の象徴を一椀に凝縮。鯛、菜の花、そら豆、玄米の手毬寿司では、生命の芽吹きと調和を表現します。
また、「ハーブ・胡瓜・大和ポークハム」のサンドウィッチや、「鶏・生姜・レモングラス」のスパイス薫るカレーなど、香りのレイヤーによって"木の気"の伸びやかな力強さを演出。甘味には、ハーブチョコ、柚子マカロン、大和茶のフィナンシェ、いちごチョコレートと白いムースなど、春の柔らかな余韻を感じる品々をご用意します。
一年を通して、春(木)、夏(火)、秋(金)、冬(水)、そして各季節の土用(土)の五行の巡りに合わせてメニューが移ろい、訪れるたびに異なる季節の調和をご体感いただけます。古都・奈良の静かな時間の中で、陰陽五行の思想とともに味わう、哲学的で美しいアフタヌーンティーをご堪能ください。
「陰陽五行アフタヌーンティー」概要：
・販売期間：2026年3月1日(日)〜2027年2月28日(日)
・春【木の気】：2026年3月1日（日）〜5月31日（日）まで
・料金：7,084円（税金・サービス料込）
・提供時間：11:00〜17:00（最終入店15:30）、90分制
・内容：セイボリー5種、甘味5種、お飲み物8種
季節テーマに合わせたハーブティー「五行YOJO茶 巡木」を含む、8種類のお飲み物（フリーフロー）
※ 料金は、１名様あたり、消費税・サービス料15%込の金額です。
※ ご予約受付は、3日前までとなります。
※メニュー内容は仕入れの状況により予告なく変更になることがございます。
ご予約お問合せ：
TEL: 0742−93−6558（茶寮「世世」）
Email: info@cafe-zeze.com
茶寮「世世」公式ホームページ：https://www.mt-restaurant.com/zeze/
＊＊＊＊＊＊
漢方養生指導士・植物療法士 橋本真季氏について
奈良県出身。2005年より株式会社ALHAMBRA代表取締役として独立。植物療法士・漢方養生指導士・メディカルハーブコーディネーターなど多数の資格を持つH&B（健康・美容）のスペシャリスト。企業向けコンサルティングやブランドディレクションのほか、百貨店でのイベントプロデュース、米国・メキシコでの漢方セミナー開催など、国内外で幅広く活動中。また、奈良オリエンタルフェスティバル理事、平城宮跡で開催された天平祭においてのシルクロードウェルネス企画の監修など、地域文化の発信にも尽力。女性起業家支援や女性活躍推進にも積極的に取り組む。
茶寮「世世」について
1804年、江戸時代末期に建立された旧興福寺子院「世尊院」を改修した茶寮。寺院建築の美を大切に保存しながらも、快適にくつろげる空間へと再生いたしました。
茶寮からは四季折々の草花を愛でることができ、訪れるたびに新鮮な感覚を与えてくれます。
メニューには、シルクロード伝来のスパイスを生かしたものや、気軽にお愉しみいただける本格的な和食、旅のひと時を癒す伝統的な茶菓子やこだわりのお飲み物など、世世ならではの上質なひと時を提供いたします。
営業時間： 11:00〜17:00
席数： 43席
料金： お食事2,024円〜 / 甘味1,771円〜 / ドリンク1,265円〜
※上記料金には、消費税・サービス料が含まれております。
本件に関するお問合わせ先
茶寮「世世」 佐藤・松波・鄭・森田
TEL：075-872-0105 FAX：075-872-0103 E-mail：press-sh@suihotels.com
