神戸ストークス運営の当社連結子会社・株式会社ストークスがエレコム株式会社とゴールドパートナー契約締結

株式会社スマートバリュー（本社：大阪府大阪市、取締役兼代表執行役社長：渋谷 順）の連結子会社である株式会社ストークス（住所：兵庫県神戸市、代表取締役社長：渋谷 順）が運営するプロバスケットボールクラブ「神戸ストークス」は、エレコム株式会社（本社：大阪市中央区、取締役社長執行役員：石見 浩一）と、地域に密着した社会貢献とスポーツ振興の両立を目指し、ゴールドパートナー契約を締結いたしましたのでお知らせいたします。

本契約期間は、2026年2月1日から2026年8月31日までとなります。











「ゴールドパートナー」締結の背景

神戸ストークスは、兵庫県唯一のB.LEAGUE所属クラブとして「地域に貢献し、根差し、愛されるクラブ」を目指し、バスケットボールを通じた地域活性化に取り組んでいます。

エレコム株式会社は、「社会の共生」を創業以来の経営理念として掲げ、社会貢献活動を通じた次世代支援や、自然環境の再生、文化・スポーツの振興などに積極的に取り組まれています。

この度、神戸ストークスが掲げる「バスケットボールを通じて未来を創る！」というミッション、そして地域に関係するすべての人々と感動を共有しようとするビジョンに深く共感いただき、本契約の締結に至りました。

本パートナーシップを通じて、地域社会におけるスポーツ振興および社会貢献活動を、より一層推進してまいります。

エレコム株式会社について

エレコム株式会社は、1986年に創業し、パソコンブームの到来とともに事業を拡大してきた企業です。IT周辺関連製品の開発・製造・販売を主軸としながら、近年ではパソコンやスマートフォンをはじめとするデジタル分野に加え、ヘルスケア、ゲーミング、調理家電、理美容製品、アウトドア、ペット家電、さらにはソリューション提案など、多岐にわたる分野へ事業を展開しています。これまでになかった快適さや利便性を提供することで、暮らしを支える製品・サービスを生み出し続けています。

同社は、「Better being」をパーパスとして掲げ、より良い技術・品質の追求を通じて、人々の暮らしや社会の向上に貢献することを目指しています。また、地球環境や地域社会への配慮を重視し、持続可能な社会の実現に向けた取り組みを継続しています。

会社名：エレコム株式会社

本社所在地：大阪市中央区伏見町4丁目1番1号 LAタワー9F

設立：1986年5月

代表者：取締役社長執行役員 石見 浩一

神戸ストークスについて

神戸ストークスは、B.LEAGUEに所属するプロバスケットボールクラブとして、兵庫県・神戸市を中心に活動しています。以下のミッション・ビジョンの実現を目指し、バスケットボールを通じた地域貢献、青少年育成、スポーツ文化の振興に取り組んでいます。

＜ミッション＞

バスケットボールを通じて未来を創る！神戸からバスケで日本、そして世界をアッ！と言わせる。

＜ビジョン＞

地域に関係するすべての皆さま、こどもから高齢者まで、そして幅広く多様な人々が熱狂や感動の時間を共有し、クラブの活動を通じて地域への愛情、優しさ、プライドを感じられるような未来を創り出します。







株式会社ストークス 会社概要







株式会社スマートバリュー 会社概要