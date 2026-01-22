株式会社シアル（大阪府大阪市東淀川区西淡路1丁目1-36 代表：高橋政人）は、Bluetoothや電池を必要とせず、iPadに装着するだけで即座に使用できるiPad用キーボードケース「Konnecter Pro」を、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を開始しました。本製品は、iPadユーザーのストレスポイントを解消する「作業を止めない18W急速充電構造」と、海洋リサイクル素材を60％使用したサステナブル設計を両立した、プロフェッショナル向けモデルです。なお、本製品はMakuakeでの先行販売にあわせ、期間限定でヨドバシカメラ2店舗にて実機展示も実施しています。

■ 開発背景

近年、iPadを業務ツールとして活用するビジネスパーソンやクリエイターが増加しています。大学・専門学校・高校などの教育現場においても、レポート作成やオンライン授業、プレゼンテーション用途としてiPadを利用する学生が急増しています。また、テレワークやモバイルワークの普及を背景に、iPadをPCの代替として使用するケースも広がっています。しかし一方で、・接続トラブル・充電管理の煩雑さ・複数の周辺機器を持ち運ぶことによる不便さといった課題が、業務中だけでなく、授業中や自習中の集中力低下にもつながっていました。Konnecter Proは、こうした現場の声に着目し、スムーズでストレスのない操作環境を提供することで、ユーザーが本来注力すべき判断や、アウトプットに集中できる環境を実現することを目的に開発されました。

■ 製品特長

特長1：接続ほぼ瞬時。Bluetooth・電池不要

Bluetoothペアリングや電源管理は不要。iPadに装着するだけで、すぐにタイピングが可能です。作業の流れや思考を止めません。

特長2：作業を止めない18W急速充電構造

iPadを使用しながら同時に充電できる新たな設計を採用。外出先や長時間作業でも、充電を理由に手を止める必要がありません。

特長3：学習を止めない。スタイルに合わせて“瞬時に切り替え”

Konnecter Proは、Bluetooth接続や電池管理が不要なため、授業開始前や学習中に発生しがちな接続トラブルや充電切れによって、学習が中断されることを防ぎます。また、キーボードが不要なシーンでは、より軽量なiPad保護ケースへ付け替えるだけで対応可能。取り外し・装着はいずれもスムーズで、切り替えに時間を取られることはありません。レポート作成やノート入力時はキーボード、動画視聴や資料閲覧、手書きノート時は軽快な通常ケースへと、学習内容や持ち運びのしやすさに応じた使い分けを一瞬で行えます。

特長4：サステナブル設計。プロの使用にも耐える堅牢性

ケース素材の60％に海洋リサイクル素材を使用。環境への配慮とともに、日常使用や持ち運びにおいても安心して使える高い耐久性を実現しています。

■ 期間限定・実機展示について

Konnecter Proは、Makuakeでの先行販売にあわせて、期間限定でヨドバシカメラ2店舗にて実機展示を実施しています。実際にiPadへ装着し、タイピングの使用感や操作性を店頭でご体験いただけます。・ヨドバシカメラ マルチメディア梅田店（展示期間：2026年1月22日～2月25日）・ヨドバシカメラ マルチメディアAkiba店（展示期間：2026年1月22日～2月25日）※展示内容・期間は予告なく変更となる場合があります。

■ Makuakeプロジェクト概要

本製品は、応援購入サービス「Makuake」にて先行販売を実施しています。プロジェクト名：接続・電池切れのストレスを許さない！iPadクリエイター・ビジネスパーソンへ実施期間：2026年3月5日までプロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/konnecter_pro/