³ØÀ¸¤Ë¥¦¥§¥ÖÀ©ºî¤Î³Ú¤·¤µ¤ò¶µ¤¨¤ë»ÅÁÈ¤ßºî¤ê¤Ë»²²Ã¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡Ê1/21 ÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¡Ë
2026Ç¯1·î21Æü¡Ê¿å¡Ë21¡§00¡Á22¡§00¡¡¡ÚFlash¥»¥ß¥Ê¡¼¡Û Vol.135¡¡À¤³¦¤ÎWordPress¶µ°é¤¬ÆüËÜ¤Ø ¡½ º£¡¢·È¤ï¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Ï¼«Ê¬¤Î»×¤¤¤ò·Á¤Ë¤·¤Æ¡¢À¤³¦¤ËÈ¯¿®¤Ç¤¤ë¶Ë¤á¤Æ¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤ÇÆ³Æþ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÖWordPress¡×¤Î¶µ°éµ¡´Ø¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¤¬ÆüËÜ¤Ç¤â»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë¤ÏWordPress.com¤ò±¿±Ä¤¹¤ëAutomattic¼Ò¤È¶¨ÎÏ¤·¡¢1·î21Æü¤ËÌµÎÁ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¢§¾ÜºÙ¡¦¿½¤·¹þ¤ß
https://web-mining.doorkeeper.jp/events/194115
https://digitalpr.jp/table_img/2934/125754/125754_web_1.png
¢£ÇØ·Ê¡¦ÌäÂê°Õ¼±
Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¤Î¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¶µ°é¤Ï¡¢HTML/CSS¤ò³Ø¤ó¤À¤êWordPress¤ÇÀ©ºî¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ»½Ñ½¬ÆÀ¤¬Ãæ¿´¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¦¥§¥ÖÀ©ºî¤ÎËÜ¼Á¤Ï¡ÈÉ½¸½¡É¤Î¤Ï¤º¡£Àµ¤·¤¯ºî¤ë¤³¤È¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¹¤®¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¾Ò²ð¤Ç¤¤¿¡×¡ÖSNS¤Ç¥·¥§¥¢¤µ¤ìÈ¿±þ¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÂÎ¸³¤ËË³¤·¤¤¤Î¤¬¸½¾õ¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸¤¬¼«Í³¤ËÄ©Àï¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢¼ºÇÔ¤·¡¢²þÁ±¤·¤ÆÀ®Ä¹¤¹¤ëµ¡²ñ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¡¢³Ø½¬¤Î³Ú¤·¤µ¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÀ¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤Ç¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó°Æ¤ä¥³¡¼¥É¡¢¥ï¥¤¥ä¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¤Þ¤Ç´ÊÃ±¤ËÆÀ¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£µ»½Ñ¤ÎÆñÅÙ¤¬²¼¤¬¤Ã¤¿Ê¬¡¢É½¸½ÎÏ¤¬¤è¤ê½Å»ë¤µ¤ì¤ë»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¤è¤ê¼ÂÁ©Åª¤Ê´Ä¶¤¬É¬Í×¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
³ØÀ¸¤¬³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥È¤òÀ©ºî¤·¡¢¤«¤ÄÀÕÇ¤¤¢¤ëÈ¯¿®¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¥ê¥Æ¥é¥·¡¼¤ò³Ø¤Ó¡¢²ÝÂê¤ò²þÁ±¤Ç¤¤ë´Ä¶¤òÆüËÜ¤ÎÂç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤ËÀ°È÷¤·¤¿¤¤¤ÈWACA¤Ï¹Í¤¨¡¢Automattic¼Ò¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¥»¥ß¥Ê¡¼³µÍ×
WordPress¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¤è¤ë¶µ°é»Ù±ç¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤¬ÆüËÜ¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ë»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
WordPress.com¤ò±¿±Ä¤¹¤ëAutomattic¼Ò¤Ï¡¢³ØÀ¸¤È¶µ°é¼Ô¸þ¤±¤Ë½éÇ¯ÅÙÌµÎÁ¤Î¥Û¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥×¥é¥ó¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³ØÀ¸¤ËWordPress¤ò¿¨¤é¤»¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥µ¡¼¥Ð¡¼´Ä¶¤Î½àÈ÷¤¬ÂçÊÑ¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤ò²ò·è¤Ç¤¤ëÁªÂò»è¤Ç¤¹¡£
Campus Connect¡Ê¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¸þ¤±¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë
¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ê¤É¤ÇWordPress¤ò¼ÂÁ©Åª¤Ë³Ø¤Ö¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£È¾Æü¤«¤é1Æü¤Î¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¡¢³ØÀ¸¤¬¥Ï¥ó¥º¥ª¥ó·Á¼°¤Ç¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤äWordPress¤Ç¤Î¥¥ã¥ê¥¢¤Î²ÄÇ½À¤ò³Ø¤Ó¤Þ¤¹¡£¼¡À¤Âå¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ä³«È¯¼Ô¤Î°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢»²²ÃÈñÌµÎÁ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
WordPress Credits¡Ê³ØÀ¸¸þ¤±¹×¸¥¥×¥í¥°¥é¥à¡Ë
Âç³Ø¤Ê¤É¹âÅù¶µ°éµ¡´Ø¤Î³ØÀ¸¤¬¥á¥ó¥¿¡¼¤Î»Ù±ç¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤éWordPress¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¥×¥í¥°¥é¥à¤Ç¤¹¡£¼ÂÁ©¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥¥ë¤ä¼ÂÌ³·Ð¸³¤òÆÀ¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¤¹¡£
Âç³Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤òÁ°Äó¤È¤·¡¢¥ª¥ó¥Ü¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥Èºî¶È¡¢¿¶¤êÊÖ¤ê¤Ê¤É¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£³ØÀ¸¤Î¹×¸¥ÆâÍÆ¤Ï¸ø³«¤µ¤ì¡¢Âç³Ø¤ÎÃ±°Ì¤È¤·¤ÆÇ§Äê¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢WordPress¤Î¶µ°é´ØÏ¢¥×¥í¥°¥é¥à¤ÎÁ´ÂÎÁü¤«¤é¡¢¼ø¶È¤Ë¤¹¤°Æ³Æþ¤Ç¤¤ëÌµÎÁ¥×¥é¥ó¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤ÎÅ¸³«¤Þ¤Ç¡¢¸½¾ì¤Ç»È¤¨¤ëºÇ¿·¾ðÊó¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤Êµ¿Ìä¤Ë¤ªÅú¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Ê¬¤Î¼ø¶È¤Ç¤â³èÍÑ¤Ç¤¤½¤¦¤«
³ØÀ¸¤Ë¤É¤ó¤Ê¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤«
º£¸å¡¢¤É¤¦´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«
¢§°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ç¤¹
Âç³Ø¡¦ÀìÌç³Ø¹»¤Ç¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¹¥¥ë¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¶µ°÷
³ØÀ¸¤Î¼ÂÁ©Åª¤Ê³Ø½¬ÂÎ¸³¤ò¤â¤Ã¤È½¼¼Â¤µ¤»¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¶µ°é´Ø·¸¼Ô
¥µ¡¼¥Ð¡¼´Ä¶¹½ÃÛ¤Î¼ê´Ö¤ò¸º¤é¤·¡¢¶µ°é¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý
À¸À®AI¤ÎÅÐ¾ì¤ÇÊÑ¤ï¤Ã¤¿¡Ö¥¦¥§¥ÖÉ½¸½¶µ°é¡×¤Î¤¢¤êÊý¤ò¹Í¤¨Ä¾¤·¤¿¤¤Êý
¥¦¥§¥Ö¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤Î¼ÂÌ³¤È³Ú¤·¤µ¤ò³ØÀ¸¤Ë¶µ¤¨¤¿¤¤WACA²ñ°÷
¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä
Q. WordPress¤ÎÃÎ¼±¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â»²²Ã¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡£
A. ¤Ï¤¤¡£ËÜ¥»¥ß¥Ê¡¼¤Ï¶µ°÷¡¦¤¢¤ë¤¤¤Ïº£¸å¥µ¥¤¥ÈÀ©ºî¤ò¶µ¤¨¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ëÊý¸þ¤±¤Ë¼ø¶ÈÀß·×¤ä³ØÀ¸ÂÎ¸³¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Q. ¼«Ê¬¤Î³Ø¹»¤Ç¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¥×¥í¥°¥é¥à¤òÆ³Æþ¤·¤¿¤¤¡£
A. ¥»¥ß¥Ê¡¼¸å¤Î¥Õ¥©¥í¡¼¥¢¥Ã¥×¤Ç¸ÄÊÌ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤Ë±þ¤¸¤Þ¤¹¡£
¢£ÅÐÃÅ¼Ô
²Ö¿¹ ³¤²»¡Ê¤Ï¤Ê¤â¤ê¡¦¤«¤¤¤È¡Ë»á
Automattic ÆüËÜ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼
Âç³Ø¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ5Ç¯´Ö¡¢ËÌ³¤Æ»Âç³Ø¡¦ËÌ³¤Æ»²Ê³ØÂç³Ø¡¦ËÌ³¤³Ø±àÂç³Ø¤Ç¾ðÊóÎÑÍý¤ä¥×¥í¥°¥é¥ß¥ó¥°¤ò¶µ¤¨¤¿¡£2019Ç¯¡¢Automattic¼Ò¤ËÆþ¼Ò¤·ÆüËÜ¸ì¥µ¥Ý¡¼¥È¥Á¡¼¥à¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤ä¿·¿Í¸¦½¤¤òÃ´Åö¡£2023¡Á24Ç¯¤Ï WordPress¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎTraining Team¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¸ø¼°¶µ°é¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖLearn WordPress¡×¤Î±¿±Ä¤È¶µºà³«È¯¤ò¸£°ú¤·¤¿¡£
Âç³Ø¶µ°é¤«¤é´ë¶È¸¦½¤¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¤Ê¥ª¡¼¥×¥ó¥½¡¼¥¹¶µ°é¤Þ¤Ç¡¢°ì´Ó¤·¤Æ¡Ö¶µ¤¨¤ë¡×¤³¤È¤Ë´Ø¤ï¤ë¡£¸½ºß¤Ï Automattic¼Ò¤ÎÆüËÜ¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ´ë¶È¤ä¶µ°éµ¡´Ø¤È¤ÎÏ¢·È¤ò¿ä¿ÊÃæ¡£
»Ê²ñ¿Ê¹Ô
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ Íý»ö¡¦»ö¶È¿ä¿ÊÉôÄ¹
ÀÑ¹âÇ·
¼çºÅ
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¡ÊWACA¡Ë
¥¦¥§¥Ö¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÃÎ¼±¡¦¥¹¥¥ë½¬ÆÀ¤Î´ðÈ×¤È¤Ê¤ë¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¡£ÂÎ·ÏÅª¤Ë³Ø¤Ù¤ë´Ä¶¡¢¥¹¥¥ë¤ÎÉ¾²Á´ð½à¤òÀß¤±¡¢¥¦¥§¥Ö²òÀÏ¤ËÉ¬Í×¤ÊÇ½ÎÏ¤äÃÎ¼±¤ò¿È¤ËÉÕ¤±¤é¤ì¤ë»ñ³Ê¤¬¡Ö¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¡×¤Ç¤¹¡£¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ¤Ï¡¢¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤Îµ¡²ñ¤È¤·¤Æ³Æ¼ï¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò´ë²è¡¦³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
°ìÈÌ¼ÒÃÄË¡¿Í¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¶¨²ñ
seminar@waca.or.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥»¥ß¥Ê¡¼¾ÜºÙ
https://www.waca.or.jp/news/91975/
¥¦¥§¥Ö²òÀÏ»Î¤È¤Ï
https://www.waca.or.jp/course/wac/
WACA²ñ°÷¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ï
https://www.waca.or.jp/news/91213/
