ºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDEiBA Company¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ÖÂ¼Í§¼ù¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¡¢27Â´¸þ¤±¥¹¥«¥¦¥È·¿½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ç¥¢¥¤¥Ð¡Ù¤òÅìµþ¡¦Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ **Åìµþ¤Ç70Ì¾¡¦Ê¡²¬¤Ç53Ì¾** ¤Î³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¡¢³èµ¤°î¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢´ë¶È¤È³ØÀ¸¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¢£³«ºÅ¼ÂÀÓ¡Ê2026Ç¯1·î¡Ë

¡¦ÂÐ¾Ý¡§2027Ç¯3·îÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È·Á¼°¡§¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÜÂÐÏÃ²ñ¡ÊÂÐÌÌ³«ºÅ¡Ë

¢£»²²Ã´ë¶È¤ÎÀ¼ ～¥Ç¥¢¥¤¥Ð¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ～

¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤È¸úÎ¨¤è¤¯½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡£¡×¡Ö³ØÀ¸¤È¸ÄÊÌ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸ÁØ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤­¤¿¡£¡×¡ÖÆâÄê½Ð¤·¤Ë¸þ¤±¤¿Êì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Í­¸ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤­¤¿¡£¡×

¢£¥°¥ë¥Ç¥£¥¹·¿½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ç¥¢¥¤¥Ð¡Ù¤È¤Ï¡©

¡Ø¥Ç¥¢¥¤¥Ð¡Ù¤Ï¡¢½¢³èÀ¸¤¬¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢´ë¶È¤¬¤½¤Î»Ñ¤òÉ¾²Á¡¦¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤­¤ë¡ÖÂÐÌÌ·¿¥¹¥«¥¦¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£

¡¦Îß·×»²²Ã³ØÀ¸¿ô¡§80,000Ì¾°Ê¾å¡¦Ç¯´ÖÆ°°÷³ØÀ¸¿ô¡§4,000Ì¾°Ê¾å

**ÆÃÄ§** ¡§¡¦³ØÀ¸¤Î¡Ö¶¨Æ¯À­¡×¡Ö¼çÂÎÀ­¡×¡Ö»×¹ÍÎÏ¡×¤Ê¤ÉÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò²Ä»ë²½¡¦¤½¤Î¾ì¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡¦Áª¹Í¥ª¥Õ¥¡ー¤¬²ÄÇ½¡¦ºÎÍÑÇÞÂÎ¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¤¤Å¤é¤¤¡È¹ÔÆ°ÎÏ¤¢¤ëÁØ¡É¤È½Ð²ñ¤¨¤ë

¢£³ØÎòÆâÌõ

¢£27Â´¸þ¤±¡Ø¥Ç¥¢¥¤¥Ð¡Ù¡Ôº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Õ

¢£28Â´¸þ¤±¡Ø¥Ç¥¢¥¤¥Ð¡ÙÊ¡²¬¡Ôº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Õ

**¡ÀÇ¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤â³«ºÅ¡¿** Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤â³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°ÇäÆüÄø¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£

**¡À28Â´³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿** Ç¯´Ö70³«ºÅ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾ÜºÙ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÄÊÌ¤Ç¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£

¡ÖÌµÎÁ¸«³Ø¡×¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£

¢£²ñ¼Ò³µÍ×

²ñ¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒDEiBA Company½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¿ÀÅÄ¶ÓÄ®2-2-1 KANDA SQUARE 11³¬ÂåÉ½¼Ô¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò »ÖÂ¼Í§¼ùTEL¡§03-3221-5235Mail¡§deiba-client@deiba.jp¸ø¼°HP¡§https://deiba.jp/

Ã´Åö¡§DEiBA Company ¹­Êó Ê¡ÅÄ