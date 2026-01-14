¡ÚËþÀÊ³«ºÅ¡Û27Â´¸þ¤±¥¹¥«¥¦¥È·¿½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ç¥¢¥¤¥Ð¡ÙÅìµþ70Ì¾¡¦Ê¡²¬53Ì¾¤Î³ØÀ¸¤¬»²²Ã¡Ú³«ºÅ¥ì¥Ýー¥È¡Û¡Ã¼¡²óÆüÄø¤â¸ø³«
ºÎÍÑ»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒDEiBA Company¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¿ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§»ÖÂ¼Í§¼ù¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î¡¢27Â´¸þ¤±¥¹¥«¥¦¥È·¿½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ç¥¢¥¤¥Ð¡Ù¤òÅìµþ¡¦Ê¡²¬¤Ç³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢ **Åìµþ¤Ç70Ì¾¡¦Ê¡²¬¤Ç53Ì¾** ¤Î³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤·¡¢³èµ¤°î¤ì¤ëÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¡¢´ë¶È¤È³ØÀ¸¤Î¡Ö½Ð²ñ¤¤¡×¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£³«ºÅ¼ÂÀÓ¡Ê2026Ç¯1·î¡Ë
¡¦ÂÐ¾Ý¡§2027Ç¯3·îÂ´¶ÈÍ½Äê¤ÎÂç³ØÀ¸¡¦Âç³Ø±¡À¸¡¦¥¤¥Ù¥ó¥È·Á¼°¡§¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¡ÜÂÐÏÃ²ñ¡ÊÂÐÌÌ³«ºÅ¡Ë
¢£»²²Ã´ë¶È¤ÎÀ¼ ～¥Ç¥¢¥¤¥Ð¤Ë»²²Ã¤·¤Æ¤ß¤Æ～
¡ÖÂ¿¤¯¤ÎÍ¥½¨¤Ê³ØÀ¸¤È¸úÎ¨¤è¤¯½Ð²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¡×¡Ö³ØÀ¸¤È¸ÄÊÌ¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤êÏÃ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Çµá¤á¤Æ¤¤¤¿³ØÀ¸ÁØ¤È¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¤¤¿¡£¡×¡ÖÆâÄê½Ð¤·¤Ë¸þ¤±¤¿Êì½¸ÃÄ·ÁÀ®¤Î¾ì¤È¤·¤Æ¡¢Í¸ú¤Ë³èÍÑ¤Ç¤¤¿¡£¡×
¢£¥°¥ë¥Ç¥£¥¹·¿½¢³è¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø¥Ç¥¢¥¤¥Ð¡Ù¤È¤Ï¡©
¡Ø¥Ç¥¢¥¤¥Ð¡Ù¤Ï¡¢½¢³èÀ¸¤¬¥°¥ëー¥×¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Ê¤¬¤éÀ®Ä¹¤·¡¢´ë¶È¤¬¤½¤Î»Ñ¤òÉ¾²Á¡¦¥¹¥«¥¦¥È¤Ç¤¤ë¡ÖÂÐÌÌ·¿¥¹¥«¥¦¥È¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Ç¤¹¡£
¡¦Îß·×»²²Ã³ØÀ¸¿ô¡§80,000Ì¾°Ê¾å¡¦Ç¯´ÖÆ°°÷³ØÀ¸¿ô¡§4,000Ì¾°Ê¾å
**ÆÃÄ§** ¡§¡¦³ØÀ¸¤Î¡Ö¶¨Æ¯À¡×¡Ö¼çÂÎÀ¡×¡Ö»×¹ÍÎÏ¡×¤Ê¤ÉÈóÇ§ÃÎÇ½ÎÏ¤ò²Ä»ë²½¡¦¤½¤Î¾ì¤Ç¥¤¥ó¥¿ー¥ó¡¦Áª¹Í¥ª¥Õ¥¡ー¤¬²ÄÇ½¡¦ºÎÍÑÇÞÂÎ¤Ç¤Ï½Ð²ñ¤¤¤Å¤é¤¤¡È¹ÔÆ°ÎÏ¤¢¤ëÁØ¡É¤È½Ð²ñ¤¨¤ë
¢£³ØÎòÆâÌõ
¢£27Â´¸þ¤±¡Ø¥Ç¥¢¥¤¥Ð¡Ù¡Ôº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Õ
¢£28Â´¸þ¤±¡Ø¥Ç¥¢¥¤¥Ð¡ÙÊ¡²¬¡Ôº£¸å¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¡Õ
**¡ÀÇ¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤â³«ºÅ¡¿** Ç¯ÌÀ¤±°Ê¹ß¤â³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¹¤Ç¤Ë´°ÇäÆüÄø¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»²²Ã¤ò¤´¸¡Æ¤Ãæ¤ÎÊý¤Ï¡¢¤ªÁá¤á¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
**¡À28Â´³«ºÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¿** Ç¯´Ö70³«ºÅ·èÄê¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¾ÜºÙ¤Î¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÄÊÌ¤Ç¤´°ÆÆâ¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤ªµ¤·Ú¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¡ÖÌµÎÁ¸«³Ø¡×¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
