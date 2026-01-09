振動式ふるい分け機の世界市場2026年、グローバル市場規模（金属メッシュ式、樹脂メッシュ式）・分析レポートを発表
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「振動式ふるい分け機の世界市場2026年」調査資料を発表しました。資料には、振動式ふるい分け機のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場全体の概要
本調査は、振動式ふるい分け機の世界市場について、市場規模、成長性、競争環境を総合的に分析したものです。
世界市場規模は2024年時点で約3億3000万米ドルと評価されており、2031年には約4億4400万米ドルへ拡大すると予測されています。調査期間中の年平均成長率は4.4パーセントと見込まれており、食品、医薬品、化学分野を中心に安定した需要拡大が期待されています。
本レポートでは、米国の関税制度や各国の政策対応が、市場競争構造、地域経済、供給網の強靭性に与える影響についても分析しています。
________________________________________
製品の概要と機能
振動式ふるい分け機は、振動を利用して粉体や粒状物を粒径別に分級、異物除去、均質化するための装置です。原材料や製品の品質を安定させる工程で重要な役割を果たしており、生産効率と品質管理の両面で不可欠な設備です。
特に衛生管理や精度が求められる分野では、ふるい分け性能の高さや清掃性、装置の安定稼働が重視されています。
________________________________________
調査手法と分析範囲
本レポートでは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別に定量分析および定性分析を実施しています。市場が継続的に変化する中で、競争状況、需給動向、需要構造の変化を多角的に整理しています。
また、主要企業の企業概要、製品事例、市場シェアの推計を通じて、2025年時点における市場構造を明確にしています。
________________________________________
調査目的と評価視点
本調査の目的は、世界および主要国における振動式ふるい分け機市場の機会規模を把握することです。さらに、市場の成長可能性を評価し、装置タイプ別および用途別の将来成長を予測しています。
加えて、市場競争に影響を与える要因を分析することで、企業が中長期的な事業戦略や設備投資計画を検討するための基礎情報を提供しています。
________________________________________
主要企業と競争環境
本市場には、Russell Finex、Rotex、Buhler、Kason、GEA、Allgaier、Jiangsu Guibao、CUCCOLINI srl、Kemutec、KOWA KOGYOSHOなどの企業が参入しています。
各社は、ふるい分け精度、処理能力、耐久性、衛生設計、メンテナンス性を競争力の源泉としており、用途別に最適化された製品提案が差別化要因となっています。
________________________________________
市場セグメンテーション
振動式ふるい分け機市場は、ふるい素材別および用途別に分類されています。ふるい素材別では、金属メッシュ式と樹脂メッシュ式に分けられており、用途や処理物に応じた使い分けが進んでいます。
用途別では、食品、医薬品、化学、その他に分類されており、特に食品および医薬品分野での需要が市場を牽引しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米および欧州が品質基準の厳格化を背景に安定した市場を形成しています。これらの地域では、既存設備の更新需要も市場を支えています。
アジア太平洋地域では、製造業の拡大と食品・医薬品生産量の増加により、市場成長の余地が大きいと評価されています。中南米および中東とアフリカでも、産業基盤の整備に伴い需要拡大が期待されています。
