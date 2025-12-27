千原ジュニアさん、SHONOさん、Mikaさん、猛虎さん出演のウェブCM『メルコル 情報システム篇』を12月27日に公開！
タワーハートソリューションズ株式会社は、本日、ブランドメッセージを伝えるウェブCM『メルコル 情報システム篇』を公開致しました。本CMは「メールじゃ気づかない。電話を鳴らせ。」をキャッチフレーズに、より多くのユーザーに「メルコル」という自社のサービスの魅力を届けることを目的としています。
メルコル 情報システム篇 公開
■「メルコル」とは
メルコルとは、メールで送られた文章を、電話で着信して自動音声で読み上げてくれるサービスです。例えばシステムエラーがメールで届いたときに、メールだけでは見逃してしまう情報を着電して知らせることによって、確認漏れを防ぐことができます。システムアラート、設備アラート、監視アラートなど、見落としたくない重要なメールの把握漏れを防げます。
また300人以上の同時発信機能を使い、システム障害発生一斉連絡や災害時の一斉連絡に活用できます。
メルコルのサービス一覧
今回は情報システム部門におけるトラブルシーンをモチーフにして、「メールじゃ気づかない。電話を鳴らせ。」というキャッチフレーズと共に楽しく皆様にお届けできる映像に落とし込みました。
実際にメルコルを使用している現場のトラブルシーンを、出演者の皆様のコミカルな演技とテンポ感で楽しいCMにまとめることができましたのでぜひご覧ください。
■CM概要
タイトル ： 「メルコル 情報システム 篇」(45秒)
公開URL ： https://www.youtube.com/watch?v=O4X-J34aovg
配信開始日 ： 2025年12月27日(土)～
配信メディア ： YouTube等のSNS広告、街頭ビジョン等
出演者プロフィール：
・千原ジュニア
千原ジュニアさん
お笑いタレント、司会者、俳優、俳人、YouTuber、アーティスト。お笑いコンビ千原兄弟のボケを担当。
公式インスタグラム：
https://www.instagram.com/chihara_jr/
公式YouTube：
https://www.youtube.com/channel/UCzpMoI_9uAqcIxpq3Ydf2Lg
・SHONO
SHONOさん
タレント、モデル、ガールズメタルバンドPARADOXXのドラマー。
公式インスタグラム：
https://www.instagram.com/shono.contact/
・Mika
・猛虎
■メルコルCM情報システム篇 公開記念キャンペーン
期間 ： 2025年12月27日(土)～ 2026年3月26日(木)
対象 ： キャンペーン期間中に新規でメルコルをご契約いただいたお客様
特典 ： 月額基本料金が初月1か月無料
申込方法 ： メルコル公式サイトまたは当社営業窓口にて受付
サイトURL： https://www.melucolu.com