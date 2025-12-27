タワーハートソリューションズ株式会社は、本日、ブランドメッセージを伝えるウェブCM『メルコル 情報システム篇』を公開致しました。本CMは「メールじゃ気づかない。電話を鳴らせ。」をキャッチフレーズに、より多くのユーザーに「メルコル」という自社のサービスの魅力を届けることを目的としています。





メルコル 情報システム篇 公開









■「メルコル」とは

メルコルとは、メールで送られた文章を、電話で着信して自動音声で読み上げてくれるサービスです。例えばシステムエラーがメールで届いたときに、メールだけでは見逃してしまう情報を着電して知らせることによって、確認漏れを防ぐことができます。システムアラート、設備アラート、監視アラートなど、見落としたくない重要なメールの把握漏れを防げます。

また300人以上の同時発信機能を使い、システム障害発生一斉連絡や災害時の一斉連絡に活用できます。





メルコルのサービス一覧





今回は情報システム部門におけるトラブルシーンをモチーフにして、「メールじゃ気づかない。電話を鳴らせ。」というキャッチフレーズと共に楽しく皆様にお届けできる映像に落とし込みました。

実際にメルコルを使用している現場のトラブルシーンを、出演者の皆様のコミカルな演技とテンポ感で楽しいCMにまとめることができましたのでぜひご覧ください。









■CM概要

タイトル ： 「メルコル 情報システム 篇」(45秒)

公開URL ： https://www.youtube.com/watch?v=O4X-J34aovg

配信開始日 ： 2025年12月27日(土)～

配信メディア ： YouTube等のSNS広告、街頭ビジョン等

出演者プロフィール：

・千原ジュニア

千原ジュニアさん

お笑いタレント、司会者、俳優、俳人、YouTuber、アーティスト。お笑いコンビ千原兄弟のボケを担当。

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/chihara_jr/

公式YouTube：

https://www.youtube.com/channel/UCzpMoI_9uAqcIxpq3Ydf2Lg





・SHONO

SHONOさん

タレント、モデル、ガールズメタルバンドPARADOXXのドラマー。

公式インスタグラム：

https://www.instagram.com/shono.contact/

・Mika

・猛虎









■メルコルCM情報システム篇 公開記念キャンペーン

期間 ： 2025年12月27日(土)～ 2026年3月26日(木)

対象 ： キャンペーン期間中に新規でメルコルをご契約いただいたお客様

特典 ： 月額基本料金が初月1か月無料

申込方法 ： メルコル公式サイトまたは当社営業窓口にて受付

サイトURL： https://www.melucolu.com