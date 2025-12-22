TopMediai、AI音楽生成の詳細設定に対応し、より思い通りの楽曲制作を実現
動画・音楽・音声・画像関連のオンラインAIツールを提供する Cleverguard Technology Co., Limited（所在地：香港九龍尖沙咀サリスベリーロード3号スターハウス、代表取締役社長：黄徳安）は、2025年12月18日より、TopMediai の AI音楽生成機能において、新たに「詳細設定」機能を追加いたします。
本アップデートにより、従来よりもさらに細かな音楽スタイルや雰囲気の指定が可能となり、ユーザーは自身のイメージに沿ったAI楽曲を、より高い精度で生成できるようになります。これにより、AI音楽制作の自由度とコントロール性が大幅に向上します。
【新機能導入の背景と目的】
近年、AI音楽生成は手軽さとスピードの面で大きく進化し、多くのユーザーが日常的に活用するようになっています。一方で、「もう少し細かく音楽の雰囲気を指定したい」「生成結果を自分のイメージに近づけたい」といった、表現のコントロール性に関する要望も増えてきました。
TopMediai はこうしたユーザーの声を受け、AI音楽生成における表現の幅と再現性を高めることを目的として、新たに「詳細設定」機能を導入しました。本機能により、従来のシンプルな操作性を維持しながら、より思い通りの楽曲制作を実現します。
【TopMediai AI音楽生成について】
TopMediai AI音楽生成は、テキスト入力や簡単な設定操作だけで、オリジナル楽曲を自動生成できるオンラインサービスです。専門的な作曲知識や複雑な操作は不要で、初心者でも直感的に音楽制作を始められる点が特長です。
これまで多様なジャンルや用途に対応してきましたが、今回の詳細設定機能の追加により、より繊細で表現力の高い音楽生成が可能となります。
【アップデートの主なポイント】
今回のアップデートで実現した主な進化は以下の通りです：
1.詳細設定機能の追加：楽曲生成時に、音楽スタイルや雰囲気をより具体的に指定できる詳細設定を新たに搭載。抽象的なイメージだけでなく、方向性を明確にAIへ伝えることが可能になりました。
2.音楽表現の再現性向上：設定内容を細かく指定できることで、生成される楽曲の方向性が安定し、ユーザーの意図に近い結果を得やすくなります。イメージとの差を最小限に抑えた楽曲制作が可能です。
3.試行錯誤を減らす制作効率：狙ったスタイルに近づけやすくなることで、再生成の回数を抑え、制作時間を短縮。アイデアを素早く形にできます。
4.幅広いニーズに対応：シンプルな操作性はそのままに、細部までこだわりたいユーザーにも対応。ライトユーザーからクリエイター志向のユーザーまで、幅広く活用できます。
詳細はこちら：
Topmediai AI音楽：https://jp.topmediai.com/app/ai-music/
TopMediai公式サイト：https://jp.topmediai.com/
【操作ガイド：詳細設定を使ってAI音楽を生成する方法】
ステップ1：TopMediai にアクセス
TopMediai にログインし、トップページまたはメニューから「AI音楽生成」機能を選択します。
ステップ2：モード＆設定を選択
歌詞から/画像から/説明から作曲またはカスタムのうちご希望のモードを選択し、モードに合わせて歌詞、説明を入力または画像をアップロードします。そして歌詞、スタイル、歌手の性別などを選択します。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337361&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337361&id=bodyimage1】