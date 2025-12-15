化学気相堆積市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年12月04に「化学気相堆積市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。化学気相堆積に関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
化学気相堆積市場の概要
化学気相堆積市場に関する当社の調査レポートによると、化学気相堆積市場規模は 2035 年に約 1,137億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 化学気相堆積市場規模は約 512億米ドルとなっています。化学気相堆積に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、化学気相堆積市場シェアの拡大は、国家の先端パッケージングおよび半導体主権プログラムによるものです。例えば、当社の分析では、国内半導体エコシステムの拡大を目指し、先端パッケージングのパイロットラインおよび研究開発への資金提供が増加していることが示されています。
日本の半導体再活性化戦略などの主要な国家プログラムは、先端パッケージングの研究開発に資金を割り当てています。同様に、ヨーロッパチップス法とパイロットラインへの資金提供も、市場の拡大に貢献すると見込まれます。したがって、先端パッケージングのパイロットラインおよび研究開発への直接的な資金提供は、化学気相堆積装置およびサービスの需要を刺激するでします。
化学気相堆積に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/chemical-vapor-deposition-cvd-market/83207
化学気相堆積に関する市場調査では、ワイドバンドギャップ電化プログラムや、エピウェーハ向けMOCVD/CVD需要を加速させる政府の研究開発により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
例えば、米国エネルギー省の2025年ワイドバンドギャップパワーエレクトロニクス戦略フレームワークでは、EV、グリッド電力変換、水素電解におけるGaN/SiCの採用増加が報告されています。さらに、ASMの投資家向け資料では、PECVDおよびCVDプラットフォームがエピタキシーおよびパワーデバイスプロセスフロー専用に設計されていることが強調されています。したがって、この傾向は、GaN/SiCエピウェーハの製造に使用されるMOCVD/CVD装置に対する政策から発注に至るまで、政府支援による主要な需要経路を生み出すと予測されています。
しかし、世界的に厳格な炭素規制によるコンプライアンスコストの増加など、コスト負担の増加と調達サイクルの長期化につながる要因により、今後数年間は中小メーカーの市場成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337016&id=bodyimage1】
化学気相堆積市場セグメンテーションの傾向分析
化学気相堆積市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、化学気相堆積の市場調査は、アプリケーション別、カテゴリ別、技術別と地域別に分割されています。
化学気相堆積市場のサンプルコピーの請求:
化学気相堆積市場の概要
化学気相堆積市場に関する当社の調査レポートによると、化学気相堆積市場規模は 2035 年に約 1,137億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 化学気相堆積市場規模は約 512億米ドルとなっています。化学気相堆積に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 8.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、化学気相堆積市場シェアの拡大は、国家の先端パッケージングおよび半導体主権プログラムによるものです。例えば、当社の分析では、国内半導体エコシステムの拡大を目指し、先端パッケージングのパイロットラインおよび研究開発への資金提供が増加していることが示されています。
日本の半導体再活性化戦略などの主要な国家プログラムは、先端パッケージングの研究開発に資金を割り当てています。同様に、ヨーロッパチップス法とパイロットラインへの資金提供も、市場の拡大に貢献すると見込まれます。したがって、先端パッケージングのパイロットラインおよび研究開発への直接的な資金提供は、化学気相堆積装置およびサービスの需要を刺激するでします。
化学気相堆積に関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/chemical-vapor-deposition-cvd-market/83207
化学気相堆積に関する市場調査では、ワイドバンドギャップ電化プログラムや、エピウェーハ向けMOCVD/CVD需要を加速させる政府の研究開発により、市場シェアが拡大することが明らかになっています。
例えば、米国エネルギー省の2025年ワイドバンドギャップパワーエレクトロニクス戦略フレームワークでは、EV、グリッド電力変換、水素電解におけるGaN/SiCの採用増加が報告されています。さらに、ASMの投資家向け資料では、PECVDおよびCVDプラットフォームがエピタキシーおよびパワーデバイスプロセスフロー専用に設計されていることが強調されています。したがって、この傾向は、GaN/SiCエピウェーハの製造に使用されるMOCVD/CVD装置に対する政策から発注に至るまで、政府支援による主要な需要経路を生み出すと予測されています。
しかし、世界的に厳格な炭素規制によるコンプライアンスコストの増加など、コスト負担の増加と調達サイクルの長期化につながる要因により、今後数年間は中小メーカーの市場成長が抑制されると予想されます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000337016&id=bodyimage1】
化学気相堆積市場セグメンテーションの傾向分析
化学気相堆積市場の見通しには、この市場に関連するさまざまなセグメントの詳細な分析が含まれています。当社の専門家によると、化学気相堆積の市場調査は、アプリケーション別、カテゴリ別、技術別と地域別に分割されています。
化学気相堆積市場のサンプルコピーの請求: