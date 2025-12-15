こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
（立正大学）名波浩氏講演会「世界へ挑む大学サッカー 日本の未来へ」12月21日開催
立正大学体育会サッカー部は、元日本代表選手の名波浩氏を講師に招き、講演会「世界へ挑む大学サッカー 日本の未来へ」を熊谷キャンパスにて開催します。
立正大学体育会サッカー部は、2025年創部５０周年を迎え、その記念事業を展開しております。今回の講演会もその一つで、日本サッカーをけん引してきたレジェンドの一人である名波浩氏を講師に迎えます。ぜひご参加ください。
講演会詳細
日時：12月21日 14：30〜16：00（開場14：00）
会場：立正大学熊谷キャンパス（熊谷市万吉1700）
アカデミックキューブA101教室
入場無料、定員100名
お申し込みは下記URLのフォームよりよろしくお願いいたします。
https://x.gd/Gw4HP
▼本件に関する問い合わせ先
立正大学体育会サッカー部
メール：rissho1975.soccer@gmail.com
