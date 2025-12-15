第26回日本健康マスター検定はCBT（かんたんパソコン試験）方式で合否即時発表/期間内同一コース再受験可能（受付:12/15～2/12、試験:1/22～2/13まで）で本日より受付開始!
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000336945&id=bodyimage1】
人生100年時代の到来で、世の中の「健康」に対する関心はますます高まっています。 健康マスター検定協会（一般社団法人日本健康生活推進協会、理事長：大谷 泰夫 https://kenken.or.jp/）は、仕事や生活に必要な“ヘルスリテラシー（=健康リテラシー）”を高めることを目的に、2017年より日本健康マスター検定【健検】を開催し今年で10年を迎えました。既に累計受検申込は10万人を突破（約10.4万人）、うち合格者約6.1万人は「健康マスター」として地域・職場・学域等で活躍しています（第25回検定合否発表後の延べ人数）。
第26回日本健康マスター検定の受検申込は12月15日（月）～2月12日（木）、「合否即時発表」「期間内同一コース再受験可能」として全国47都道府県約130CBT試験会場（予定）にて開催します。試験期間は1月22日（木）～2月13日（金）、再受験を希望する場合は試験翌日9時までにマイページにアップされた合否結果を確認して申し込むと、最短試験日の翌々日より再受験が可能となります。第20回検定より新テキスト（健康日本21・第3次対応 https://kenken.or.jp/student/text）準拠に切替わり、健康マスターコースは「100年ヘルスケアバイブルI（健康マスター版）」、エキスパート健康マスターコースは「100年ヘルスケアバイブルI（健康マスター版）」「100年ヘルスケアバイブルII（エキスパート版）」2冊の学習が必要になります。
健康マスターコースは、50分60問3肢択一方式（出題:100年ヘルスケアバイブルI）、合格基準は正答率75%以上でセルフケアに関心をもつ方、エキスパート健康マスターコースは、60分60問4肢択一方式（出題割合:100年ヘルスケアバイブルIより4割/100年ヘルスケアバイブルIIより6割）、合格基準は正答率75%以上でコミュニティケアに関心をもつ方に最適です。
協会HPでは「健検CBT 体験版（https://kenken.or.jp/student/cbt-exhibition）」「演習問題「Check your health literacy! あなたのヘルスリテラシーは大丈夫?」（https://kenken.or.jp/about/practice-problem）」を公開しています。CBT試験に不慣れな方や事前に操作方法を確認したい方は「体験版」、どんなタイプの問題がでるかを知りたい方は「演習問題」をお試しください。公式テキスト「100年ヘルスケアバイブルI（健康マスター版）」は第26回検定より第３刷を基準とし新たに加わった＜歌と健康＞が出題範囲（第1刷/2刷をお持ちの方は、協会HP公式テキストページhttps://kenken.or.jp/student/text#songより追加ページを入手いただけます）となります。
また、12月1日より「健検受検対策副読本 with 演習問題厳選100問（https://kenken.or.jp/student/officialmaterials）」の発売を開始し、より効率的、効果的に【健検】の受検勉強を進めたいという皆さまには、公式テキストと併せて副読本を使っての学習をお勧めします。
日本健康マスター検定は、健康経営優良法人認定要件の管理職・従業員のヘルスリテラシー向上（=健康リテラシー向上）への取組み成果としても記載いただけます。健康経営を目指す企業の担当者、超高齢化社会と感染症時代を生き抜くためにヘルスリテラシー向上を目指す方々の受検をお待ちしています。
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
人生100年時代の到来で、世の中の「健康」に対する関心はますます高まっています。 健康マスター検定協会（一般社団法人日本健康生活推進協会、理事長：大谷 泰夫 https://kenken.or.jp/）は、仕事や生活に必要な“ヘルスリテラシー（=健康リテラシー）”を高めることを目的に、2017年より日本健康マスター検定【健検】を開催し今年で10年を迎えました。既に累計受検申込は10万人を突破（約10.4万人）、うち合格者約6.1万人は「健康マスター」として地域・職場・学域等で活躍しています（第25回検定合否発表後の延べ人数）。
第26回日本健康マスター検定の受検申込は12月15日（月）～2月12日（木）、「合否即時発表」「期間内同一コース再受験可能」として全国47都道府県約130CBT試験会場（予定）にて開催します。試験期間は1月22日（木）～2月13日（金）、再受験を希望する場合は試験翌日9時までにマイページにアップされた合否結果を確認して申し込むと、最短試験日の翌々日より再受験が可能となります。第20回検定より新テキスト（健康日本21・第3次対応 https://kenken.or.jp/student/text）準拠に切替わり、健康マスターコースは「100年ヘルスケアバイブルI（健康マスター版）」、エキスパート健康マスターコースは「100年ヘルスケアバイブルI（健康マスター版）」「100年ヘルスケアバイブルII（エキスパート版）」2冊の学習が必要になります。
健康マスターコースは、50分60問3肢択一方式（出題:100年ヘルスケアバイブルI）、合格基準は正答率75%以上でセルフケアに関心をもつ方、エキスパート健康マスターコースは、60分60問4肢択一方式（出題割合:100年ヘルスケアバイブルIより4割/100年ヘルスケアバイブルIIより6割）、合格基準は正答率75%以上でコミュニティケアに関心をもつ方に最適です。
協会HPでは「健検CBT 体験版（https://kenken.or.jp/student/cbt-exhibition）」「演習問題「Check your health literacy! あなたのヘルスリテラシーは大丈夫?」（https://kenken.or.jp/about/practice-problem）」を公開しています。CBT試験に不慣れな方や事前に操作方法を確認したい方は「体験版」、どんなタイプの問題がでるかを知りたい方は「演習問題」をお試しください。公式テキスト「100年ヘルスケアバイブルI（健康マスター版）」は第26回検定より第３刷を基準とし新たに加わった＜歌と健康＞が出題範囲（第1刷/2刷をお持ちの方は、協会HP公式テキストページhttps://kenken.or.jp/student/text#songより追加ページを入手いただけます）となります。
また、12月1日より「健検受検対策副読本 with 演習問題厳選100問（https://kenken.or.jp/student/officialmaterials）」の発売を開始し、より効率的、効果的に【健検】の受検勉強を進めたいという皆さまには、公式テキストと併せて副読本を使っての学習をお勧めします。
日本健康マスター検定は、健康経営優良法人認定要件の管理職・従業員のヘルスリテラシー向上（=健康リテラシー向上）への取組み成果としても記載いただけます。健康経営を目指す企業の担当者、超高齢化社会と感染症時代を生き抜くためにヘルスリテラシー向上を目指す方々の受検をお待ちしています。
配信元企業：一般社団法人 日本健康生活推進協会
プレスリリース詳細へ