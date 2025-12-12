東京― 世界大手の光学選別機メーカーであるトムラソーティング株式会社 (本社：東京都港区)は、2025年10月1日付で、トムラフードジャパン株式会社(本社：埼玉県さいたま市、以下 TOMRA Food)を設立し、フード事業を新会社に移管しました。





TOMRAグループの一部門であるTOMRA Foodは、2024年より顧客中心のアプローチを強化するための戦略的取り組みを行い、その一環として生鮮野菜、果物の選別を行うTOMRA Fresh Foodと加工野菜、果物の選別を行うTOMRA Processed Foodの2部門を統合してTOMRA Food事業を展開してきました。部門統合によって業務の効率化を図り、お客様へのソリューション提案や選別機のアフターサービス、アプリケーションのカスタマイズなど、総合的なサービスをよりシームレスに実施し、2部門の豊かな知見とベストプラクティスを共有し、お客様の満足度向上に努めてきました。





この戦略をさらに加速させ、日本国内ではお客様のニーズに迅速にお応えし、より良いサービスの提供を行うため、食品部門事業を分社化し新会社へ事業を移管することとなりました。トムラソーティング株式会社が創業時より本社を置く*、埼玉県さいたま市に本社を置き、実際にお客様が選別したい食品をテスト選別していただけるテストセンターも併設しています。(*現在の本社所在地は東京都港区)





TOMRA Foodアジア大洋州地区代表SVPであるポール・スルペッキは、「15年を超える日本市場でのビジネスにおいて、日本のお客様の高いニーズにお応えすべく、グローバルな知見をもとに、世界最高基準の食品の安全性を確保しながら、高い歩留りを目指し、フードロスの削減に取り組んでいます。これらの取り組みを実現するためのソリューションを提供してきた実績は、日本のお客様の特定のニーズに応えるという当社の姿勢を表していると自負しています。





食に関する課題への世界的関心が高まる中、より優れたサービスを提供し、持続可能な社会に貢献するための戦略として新たな独立会社の設立を決定しました。日本における売上は年々増加しており、お客様からの高い期待を実感しております。





導入実績が増加する中、アフターサービスネットワークの強化、サービスエンジニアおよび営業担当者の拡充を通じ、日本市場に引き続き貢献していく所存です」とコメントしました。





TOMRA Foodアジア大洋州地区代表SVP ポール・スルペッキ





【トムラフードジャパン株式会社 概要】

商号 ：トムラフードジャパン株式会社

設立年月日：2025年10月1日

所在地 ：〒336-0033 埼玉県さいたま市南区曲本3丁目2番5号

電話番号 ：048-829-9081









【TOMRA Food：トムラ・フードについて】

TOMRA Foodは、世界の食糧生産に変革をもたらすべく、あらゆる資源を大切にしながら、最高基準の食品の安全性を確保し、食品ロスの最小化を図るため、光学センサー式選別機と収穫後のターンキーソリューションを設計、製造、アフターサービスを一貫して提供しています。日本では、トムラフードジャパン株式会社としてさいたま市に本社機能とテストセンターを有しています。

日本語ウェブサイト： https://www.tomra.com/ja-jp





TOMRA Foodはこれまで、菓子、果物、ドライフルーツ、穀物・種子、ジャガイモ、プロテイン、ナッツ、野菜などを扱う、世界中の食品生産者、包装業者、加工業者に15,500台以上のユニットを提供しています。当社のソリューションは、農作物の高精度なグレーディングとサイズ分け、選別、皮むき、分析技術が含まれ、お客様の収益性、生産性向上に寄与し、安全な食品供給に貢献します。TOMRA Foodは、米国、欧州、南米、アジア、アフリカ、オーストラリア、ニュージーランドに地域統括オフィスや製造拠点を有しています。





TOMRA Foodは1972年に使用済み飲料容器を自動回収する飲料容器自動回収機(RVM)の設計、製造、販売から事業を開始したTOMRA グループの一部門です。グループは、フード以外にもトムラ・リサイクリング、トムラ・マイニング(鉱物)、トムラ・コレクションで構成され、地球上の限りある資源の入手、利用、再利用の方法を変革し、廃棄物のない世界を実現する資源革命を牽引しています。





TOMRAは世界の100以上の市場で設置実績を持ち、2024年の売上高は約13.5億ユーロにのぼります。本社をノルウェーのアスケルに置き、オスロ証券取引所に上場しています。

グローバルウェブサイト： https://www.tomra.com