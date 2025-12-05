¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
2023Ç¯¤«¤é2031Ç¯¤ÎÀ¤³¦¤Î¸ø¶¦°ÂÁ´µÚ¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹Í½Â¬¡§Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë7.5%
¸ø¶¦°ÂÁ´µÚ¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Ï¡¢¼Ò²ñ¤Î°ÂÄê¤È·ÐºÑÈ¯Å¸¤Ë¤ª¤¤¤ÆÉÔ²Ä·ç¤ÊÍ×ÁÇ¤Ç¤¹¡£¤³¤Î»Ô¾ì¤Ï¡¢2022Ç¯¤Î¼ý±×4,361²¯ÊÆ¥É¥ë¤«¤é¡¢2031Ç¯¤Ë¤Ï8,361²¯ÊÆ¥É¥ë¤ËÃ£¤¹¤ë¤ÈÍ½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¡ÊCAGR¡Ë¤Ï7.5¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸ø¶¦°ÂÁ´¤Ï¡¢ÈÈºáÍ½ËÉ¡¢ºÒ³²ÂÐ±þ¡¢¥Æ¥íÂÐºö¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÊ¬Ìî¤Ë¤ï¤¿¤ë½ÅÍ×¤ÊÂ¦ÌÌ¤ò´Þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤Îµ»½Ñ¤È¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÈ¯Å¸¤Ï¡¢À¯ÉÜ¤äÃÏ°è¼Ò²ñ¤Î¿®ÍêÀ¤È°ÂÁ´¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤ò¤µ¤é¤ËÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/public-safety-security-market
¸ø¶¦°ÂÁ´»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
¸ø¶¦°ÂÁ´µÚ¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡¢IoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤¬¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ê´Æ»ë¡¢Ê¬ÀÏ¡¢Í½Â¬¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥Çー¥¿¼ý½¸¤äÊ¬ÀÏ¤¬¼Â¸½¤·¡¢ÈÈºá¤äºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ë¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø¶¦°ÂÁ´µÚ¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×µ»½Ñ¤Î³×¿·¤È¤½¤Î±Æ¶Á
µ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢¸ø¶¦°ÂÁ´¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¿ÊÅ¸¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤ä¥É¥íー¥óµ»½Ñ¤Ï¡¢¸ø¶¦¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÈÈºá¤ÎÍ½ËÉ¤äºÒ³²»þ¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´éÇ§¼±µ»½Ñ¤äÆ°ÂÖ²òÀÏµ»½Ñ¤â¿Ê²½¤·¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î´Æ»ë³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÈÈ¹Ô¤ÎÃû¸õ¤ä¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÎÈ¯¸«¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áá´üÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢Í½Â¬Ê¬ÀÏ¤ä¼«Æ°²½¤ÎÌÌ¤Ç³×¿·Åª¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤òÍÑ¤¤¤¿´éÇ§¼±µ»½Ñ¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î²òÀÏ¤Ï¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò»öÁ°¤ËÈ¯¸«¤·¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£AI¤¬´Æ»ë¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤Îºï¸º¤ä¸úÎ¨Åª¤Ê·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê´ë¶È:
¡ü Ambee
¡ü Atos SE
¡ü Cisco Systems Inc
¡ü Carbyne
¡ü Esri
¡ü General Dynamics Corporation
¡ü Hexagon AB
¡ü Honeywell International Inc
¡ü Huawei Technologies Co. Ltd
¡ü IDEMIA
¡ü IBM Corporation
¡ü L3Harris Technologies
¡ü Motorola Solutions Inc.
¡ü NEC Corporation
¡ü Siemens AG
¡ü Thales Group
Á´¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/public-safety-security-market
¸ø¶¦°ÂÁ´¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿Ê²½¤È¿·¤¿¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¸ø¶¦°ÂÁ´¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä´Æ»ëµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÊÅÔ»Ô´Ä¶¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²´ÉÍý¤ä¶ÛµÞÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êºÒ³²»þ¤Î¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÇÛÃÖ¤ä¡¢Èï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ó¥¸¥Í¥¹ÀïÎ¬¤ò¤µ¤é¤ËÆÀ¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÌµÎÁ¥µ¥ó¥×¥ë¥ì¥Ýー¥È¤ò¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ @ -https://www.panoramadatainsights.jp/request-sample/public-safety-security-market
¸ø¶¦°ÂÁ´»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¥É¥é¥¤¥Ðー
¸ø¶¦°ÂÁ´µÚ¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤ÎÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤ë¼ç¤ÊÍ×°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ï¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤Î¿Ê²½¤Ç¤¹¡£¶áÇ¯¡¢AI¡Ê¿Í¹©ÃÎÇ½¡Ë¡¢IoT¡Ê¥â¥Î¤Î¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¡Ë¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥³¥ó¥Ô¥åー¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤Ã¤¿³×¿·Åª¤Êµ»½Ñ¤¬¡¢°ÂÁ´´ÉÍý¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÁÈ¤ß¹þ¤Þ¤ì¡¢¤è¤ê¸úÎ¨Åª¤«¤Ä¹âÅÙ¤Ê´Æ»ë¡¢Ê¬ÀÏ¡¢Í½Â¬¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤Î¥Çー¥¿¼ý½¸¤äÊ¬ÀÏ¤¬¼Â¸½¤·¡¢ÈÈºá¤äºÒ³²¤ËÂÐ¤¹¤ë¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥µ¥¤¥Ðー¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤Î½ÅÍ×À¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â»Ô¾ìÀ®Ä¹¤ÎÍ×°ø¤Ç¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤¬¿Ê¤àÃæ¡¢¥µ¥¤¥Ðー¹¶·â¤Ë¤è¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¸Ä¿Í¾ðÊó¤ä½ÅÍ×¤Ê¥¤¥ó¥Õ¥é¤¬¶¼°Ò¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¤¿¤á¡¢´ë¶È¤äÀ¯ÉÜµ¡´Ø¤Ï¡¢¥Çー¥¿ÊÝ¸î¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·ー¤Î¶¯²½¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¹âÅÙ¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£ÂÐºö¤òÆ³Æþ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¸ø¶¦°ÂÁ´µÚ¤Ó¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£»Ô¾ì¤Ï¤Þ¤¹¤Þ¤¹½ÅÍ×¤Ê°ÌÃÖ¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×µ»½Ñ¤Î³×¿·¤È¤½¤Î±Æ¶Á
µ»½Ñ³×¿·¤Ï¡¢¸ø¶¦°ÂÁ´¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î½ÅÍ×¤Ê¿ÊÅ¸¤òÂ¥¿Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Îã¤¨¤Ð¡¢´Æ»ë¥«¥á¥é¤ä¥É¥íー¥óµ»½Ñ¤Ï¡¢¸ø¶¦¤Î°ÂÁ´¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¹¤¯»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ÏÈÈºá¤ÎÍ½ËÉ¤äºÒ³²»þ¤Î¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ËÌòÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´éÇ§¼±µ»½Ñ¤äÆ°ÂÖ²òÀÏµ»½Ñ¤â¿Ê²½¤·¡¢¸ø¶¦¤Î¾ì¤Ç¤Î´Æ»ë³èÆ°¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¤ÎÈÈ¹Ô¤ÎÃû¸õ¤ä¶ÛµÞ»öÂÖ¤ÎÈ¯¸«¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¡¢Áá´üÂÐ±þ¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Î³èÍÑ¤Ï¡¢Í½Â¬Ê¬ÀÏ¤ä¼«Æ°²½¤ÎÌÌ¤Ç³×¿·Åª¤ÊÊÑ²½¤ò¤â¤¿¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£AI¤òÍÑ¤¤¤¿´éÇ§¼±µ»½Ñ¤ä¹ÔÆ°¥Ñ¥¿ー¥ó¤Î²òÀÏ¤Ï¡¢ÀøºßÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¤ò»öÁ°¤ËÈ¯¸«¤·¡¢¿×Â®¤ÊÂÐ±þ¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£AI¤¬´Æ»ë¥Çー¥¿¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç²òÀÏ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤ê¡¢ÌµÂÌ¤Ê¥ê¥½ー¥¹¤Îºï¸º¤ä¸úÎ¨Åª¤Ê·ÙÈ÷ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¼çÍ×¤Ê´ë¶È:
¡ü Ambee
¡ü Atos SE
¡ü Cisco Systems Inc
¡ü Carbyne
¡ü Esri
¡ü General Dynamics Corporation
¡ü Hexagon AB
¡ü Honeywell International Inc
¡ü Huawei Technologies Co. Ltd
¡ü IDEMIA
¡ü IBM Corporation
¡ü L3Harris Technologies
¡ü Motorola Solutions Inc.
¡ü NEC Corporation
¡ü Siemens AG
¡ü Thales Group
Á´¥Þー¥±¥Ã¥È¥ì¥Ýー¥È¤Ø¤Î¥¢¥¯¥»¥¹ @ -https://www.panoramadatainsights.jp/industry-report/public-safety-security-market
¸ø¶¦°ÂÁ´¥¤¥ó¥Õ¥é¤Î¿Ê²½¤È¿·¤¿¤Ê»Ô¾ìµ¡²ñ
À¯ÉÜ¤Ï¡¢¸ø¶¦°ÂÁ´¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¿·¤·¤¤¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎÀ°È÷¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹âÅÙ¤ÊÄÌ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ä´Æ»ëµ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤ÊÅÔ»Ô´Ä¶¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ºÒ³²´ÉÍý¤ä¶ÛµÞÂÐ±þ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë¤è¤êºÒ³²»þ¤Î¿ÍÅª¥ê¥½ー¥¹¤Î¸úÎ¨Åª¤ÊÇÛÃÖ¤ä¡¢Èï³²¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£