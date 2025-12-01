【流通経済大学】東京2025デフリンピックでも注目！「デフバレーボール体験会」を日本代表監督と選手を講師に招いて、12月4日（木）に開催します

写真拡大

今年11月に東京で初めて開催され注目された、耳が聞こえない・聞こえにくい人たちのためのオリンピック「デフリンピック」。その注目競技のひとつ「デフバレーボール」の体験会を、2025年12月4日（木）に龍ケ崎キャンパスで開催します。講師を務めるのは、東京2025デフリンピックバレーボール男子日本代表の村井貴行監督、高橋竜一選手（主将）、大坪周平選手です！

この企画は、本学で毎年12月に開催している「RKUダイバーシティウィーク」の一環として行うもので、デフスポーツの魅力や価値を知るとともに、聴覚障がいについて理解を深めることを目的としています。

講師には、東京2025デフリンピックバレーボール男子日本代表の村井貴行監督、高橋竜一選手（主将）、大坪周平選手を招き、デフバレーとの出会いや日本代表としての経験、そして東京デフリンピックを終えての貴重な話をうかがったあと、実際に、耳栓を着用してデフバレーを体験し、プレー中の基本的な手話や耳が聞こえない状況でプレーする際の注意点などを学びます。

デフバレー体験の対象は、本学スポーツ健康科学部の1、2年生ですが、日本代表の講話の聴講とデフバレー体験会の見学は、ほかの学年・学部生や地域の方も可能です。当日は、日本代表選手と学生たちの"言葉"をつなぐ架け橋として、龍ケ崎市役所から手話通訳士の方も参加しサポートしてくれます。

"誰一人取り残さない"キャンパスづくりを進める流通経済大学は、"ダイバーシティってなんだろう？"を一緒に考える「ダイバーシティウィーク」を、2025年12月8日（月）〜12日（金）まで新松戸・龍ケ崎両キャンパスで開催。本学が尊重する『ダイバーシティ＝多様性』推進の一環として、障がい者支援、合理的配慮、ジェンダー、LGBTQ+、SDGs、さらに共生社会の実現などの社会的テーマを、全学部をあげて1週間にわたって考え、議論します。

【デフバレーボール体験会】

日時：　2025年12月4日(木) 　9:00〜10:30 /10:45〜12:15（1限と2限の時間帯）

場所：　流通経済大学 龍ケ崎キャンパス スポーツ健康センター

内容：　１．東京2025デフリンピック バレーボール男子日本代表の講話

　　　　２．デフバレーボール体験会

講師：　デフリンピックバレーボール男子日本代表　村井貴行監督、高橋竜一選手（主将）、大坪周平選手

※デフバレー体験の対象はスポーツ健康科学部の１，２年生ですが、講話聴講と体験会の見学は、学部・学年問わず可能で、学外からの参加も歓迎です。

申し込みは不要です。

【お問い合わせ】

スポーツ健康科学部　准教授　吉川徹　yoshikawa@rku.ac.jp

報道関係者の方は、下記にご連絡ください

広報室　khs@rku.ac.jp

▼本件に関する問い合わせ先

流通経済大学

広報室

住所：千葉県松戸市新松戸3-2-1

TEL：047-340-0001（代表）

メール：khs@rku.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/