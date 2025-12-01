こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【流通経済大学】東京2025デフリンピックでも注目！「デフバレーボール体験会」を日本代表監督と選手を講師に招いて、12月4日（木）に開催します
今年11月に東京で初めて開催され注目された、耳が聞こえない・聞こえにくい人たちのためのオリンピック「デフリンピック」。その注目競技のひとつ「デフバレーボール」の体験会を、2025年12月4日（木）に龍ケ崎キャンパスで開催します。講師を務めるのは、東京2025デフリンピックバレーボール男子日本代表の村井貴行監督、高橋竜一選手（主将）、大坪周平選手です！
この企画は、本学で毎年12月に開催している「RKUダイバーシティウィーク」の一環として行うもので、デフスポーツの魅力や価値を知るとともに、聴覚障がいについて理解を深めることを目的としています。
講師には、東京2025デフリンピックバレーボール男子日本代表の村井貴行監督、高橋竜一選手（主将）、大坪周平選手を招き、デフバレーとの出会いや日本代表としての経験、そして東京デフリンピックを終えての貴重な話をうかがったあと、実際に、耳栓を着用してデフバレーを体験し、プレー中の基本的な手話や耳が聞こえない状況でプレーする際の注意点などを学びます。
デフバレー体験の対象は、本学スポーツ健康科学部の1、2年生ですが、日本代表の講話の聴講とデフバレー体験会の見学は、ほかの学年・学部生や地域の方も可能です。当日は、日本代表選手と学生たちの"言葉"をつなぐ架け橋として、龍ケ崎市役所から手話通訳士の方も参加しサポートしてくれます。
"誰一人取り残さない"キャンパスづくりを進める流通経済大学は、"ダイバーシティってなんだろう？"を一緒に考える「ダイバーシティウィーク」を、2025年12月8日（月）〜12日（金）まで新松戸・龍ケ崎両キャンパスで開催。本学が尊重する『ダイバーシティ＝多様性』推進の一環として、障がい者支援、合理的配慮、ジェンダー、LGBTQ+、SDGs、さらに共生社会の実現などの社会的テーマを、全学部をあげて1週間にわたって考え、議論します。
【デフバレーボール体験会】
日時： 2025年12月4日(木) 9:00〜10:30 /10:45〜12:15（1限と2限の時間帯）
場所： 流通経済大学 龍ケ崎キャンパス スポーツ健康センター
内容： １．東京2025デフリンピック バレーボール男子日本代表の講話
２．デフバレーボール体験会
講師： デフリンピックバレーボール男子日本代表 村井貴行監督、高橋竜一選手（主将）、大坪周平選手
※デフバレー体験の対象はスポーツ健康科学部の１，２年生ですが、講話聴講と体験会の見学は、学部・学年問わず可能で、学外からの参加も歓迎です。
申し込みは不要です。
【お問い合わせ】
スポーツ健康科学部 准教授 吉川徹 yoshikawa@rku.ac.jp
報道関係者の方は、下記にご連絡ください
広報室 khs@rku.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
流通経済大学
広報室
住所：千葉県松戸市新松戸3-2-1
TEL：047-340-0001（代表）
メール：khs@rku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/
この企画は、本学で毎年12月に開催している「RKUダイバーシティウィーク」の一環として行うもので、デフスポーツの魅力や価値を知るとともに、聴覚障がいについて理解を深めることを目的としています。
デフバレー体験の対象は、本学スポーツ健康科学部の1、2年生ですが、日本代表の講話の聴講とデフバレー体験会の見学は、ほかの学年・学部生や地域の方も可能です。当日は、日本代表選手と学生たちの"言葉"をつなぐ架け橋として、龍ケ崎市役所から手話通訳士の方も参加しサポートしてくれます。
"誰一人取り残さない"キャンパスづくりを進める流通経済大学は、"ダイバーシティってなんだろう？"を一緒に考える「ダイバーシティウィーク」を、2025年12月8日（月）〜12日（金）まで新松戸・龍ケ崎両キャンパスで開催。本学が尊重する『ダイバーシティ＝多様性』推進の一環として、障がい者支援、合理的配慮、ジェンダー、LGBTQ+、SDGs、さらに共生社会の実現などの社会的テーマを、全学部をあげて1週間にわたって考え、議論します。
【デフバレーボール体験会】
日時： 2025年12月4日(木) 9:00〜10:30 /10:45〜12:15（1限と2限の時間帯）
場所： 流通経済大学 龍ケ崎キャンパス スポーツ健康センター
内容： １．東京2025デフリンピック バレーボール男子日本代表の講話
２．デフバレーボール体験会
講師： デフリンピックバレーボール男子日本代表 村井貴行監督、高橋竜一選手（主将）、大坪周平選手
※デフバレー体験の対象はスポーツ健康科学部の１，２年生ですが、講話聴講と体験会の見学は、学部・学年問わず可能で、学外からの参加も歓迎です。
申し込みは不要です。
【お問い合わせ】
スポーツ健康科学部 准教授 吉川徹 yoshikawa@rku.ac.jp
報道関係者の方は、下記にご連絡ください
広報室 khs@rku.ac.jp
▼本件に関する問い合わせ先
流通経済大学
広報室
住所：千葉県松戸市新松戸3-2-1
TEL：047-340-0001（代表）
メール：khs@rku.ac.jp
【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/