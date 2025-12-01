固体・液体兼用密度計の世界市場2025年、グローバル市場規模（手動式、自動式）・分析レポートを発表
2025年12月１日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「固体・液体兼用密度計の世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、固体・液体兼用密度計のグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新調査によると、世界の固体・液体兼用密度計市場は2024年に約2億99百万米ドル規模と評価され、2031年には約4億23百万米ドルへ拡大する見通しであり、年平均成長率は5.1％となります。本レポートでは、米国における関税制度と各国の政策変化が、市場競争や地域経済、サプライチェーンへ与える影響を総合的に分析しています。固体・液体兼用密度計はアルキメデスの原理に基づき、固体の密度は水中での重量差、液体の密度は基準分銅を液体に沈めて測定する方法で求めます。多様な固体材料や液体材料の密度管理に利用され、品質管理や研究開発に不可欠な計測装置として幅広い産業で採用されています。
________________________________________
調査の特徴
本レポートは、メーカー別、地域別、国別、タイプ別、用途別の多層的分析を行い、2020年から2031年までの市場規模、販売数量、平均販売価格を詳細に予測しています。また、供給・需要動向、競争環境の変化、市場要求の要因を包括的に整理し、市場構造を立体的に理解できる内容となっています。加えて、2025年時点の主要企業の市場シェア予測や製品例の紹介により、市場の商機を把握しやすい構成になっています。
________________________________________
調査目的
本レポートの主要目的は、世界および主要国における市場機会の規模を明確化し、固体・液体兼用密度計の成長可能性を評価することです。加えて、製品タイプ別・用途別に今後の需要を予測し、企業が市場戦略や新規参入計画を立案する際の指針を提供しています。また、市場競争を左右する要因を分析し、今後の市場動向を予測することも目的としています。
________________________________________
主要企業の分析
本レポートで取り上げられる主要企業には、Quarrz、Mettler Toledo、Sartorius、Shimadzu、ATAGO、Guangdong Hongtuo Instrument Technology、Jiangsu Zhengrui Taibang Electronic Technology、Beijing Jiahang Bochuang Technology、Xiamen Forbus Testing Equipment、Shenzhen Dahong Meituo Density Measuring Instruments などが含まれます。各社の企業概要、売上、販売数量、利益率、製品ラインナップ、技術動向、地域展開などが比較分析され、競争優位性や技術開発の方向性が明確化されています。
________________________________________
市場セグメント
固体・液体兼用密度計は「手動式」と「自動式」に大別されます。手動式はコスト面の利点があり、研究機関や中小工場で多く利用されます。一方、自動式は測定精度の高さや作業効率の良さが特徴で、品質管理の厳しい生産現場で採用が進んでいます。用途別では、ゴム、プラスチック、フィルム、ガラス、その他の粉末冶金・磁性材料・各種液体など、多様な分野で密度計が不可欠な役割を果たしています。特に素材品質の標準化が求められる産業では導入が拡大しています。
________________________________________
地域別市場動向
地域別では、北米、欧州、アジア太平洋、南米、中東・アフリカの5つに分類して市場データを示しています。北米と欧州は技術基準が厳格であり、研究機関や製造業における採用が安定的に進んでいます。アジア太平洋地域では、中国、日本、韓国、インドの製造業成長が市場拡大を強く後押ししており、最も高い成長率が期待されています。南米および中東・アフリカでは、素材産業や食品加工産業の発展により導入が徐々に増加しています。
