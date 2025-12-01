株式会社HanDs（本社：千葉県市川市南八幡3-12-21MC本八幡ビル2F、代表取締役：山本達彦、以下「HanDs」）は、スポーツ庁が推進する「Sport in Life （生活の中にスポーツを）」の理念に賛同し、「Sport in Life コンソーシアム」に加盟しました。

HanDsでは、従業員の健康増進と運動習慣の定着を目的に、自転車通勤の推進に取り組むとともに、スポーツチーム協賛や地域連携プログラムへの参画を、社員の関心を高め実践につなげる機会の創出に活用しています。

「Sport in Life」

スポーツ庁では、スポーツを行うことが生活習慣の一部となり、一人でも多くの方がスポーツに親しむ社会の実現のため、 「Sport in Life プロジェクト」に取り組んでいます。本プロジェクトのシンボルとしてのロゴマークのもと、 地方公共団体、スポーツ団体、経済団体、企業等が一体となって、オールジャパンでスポーツ人口の拡大を推進します。（スポーツ庁 公式サイトより）

株式会社HanDs（ハンズ）

https://www.mext.go.jp/sports/b_menu/sports/mcatetop05/list/1396542_00001.htmhttps://sportinlife.go.jp/

代表者： 山本 達彦本社： 千葉県市川市南八幡3-12-21業種：「採用」を軸とした人事コンサルティングURL： https://hands-x.co.jp/

株式会社HanDsは、採⽤のパフォーマンス改善（効果改善）を得意とする人事系コンサル会社として、大手・上場企業から中小・地域企業まで様々なクライアントの採用課題を解決に導いています。また、求人広告メディアや求⼈広告代理店より、「求⼈票」「採⽤サイト」の制作や「広告掲載後の効果改善（運用）」などを、数多く委託されている会社です。

お問い合わせ先

広報担当 水主（みずし）TEL：03-6914-1314MAIL：3140design-labs@hands-x.co.jp