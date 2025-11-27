地域複合フェス「秦野メダカ クロスフェスタ9th」にビベルトライクが出展決定！
株式会社バブル(所在地：神奈川県伊勢原市、代表取締役：鈴木 俊介)は2025年11月29日(土)に神奈川県秦野市のイオン秦野ショッピングセンターで開催される、全国的に人気の“メダカ文化”を中心としながら、人・文化・ライフスタイルが交わる地域複合フェス「秦野メダカ クロスフェスタ9th」に、当社の電動モビリティ「ビベルトライク」「ビベルCOCO」を展示出展いたします。
本イベントはメダカ愛好家はもちろん、ファミリー・学生・クリエイターまで幅広い来場者が集まる“生活を豊かにするアイテムが集うフェス”として毎年注目を集めています。
当社は、暮らしに寄り添う新しい移動手段として、試乗席への乗り込み体験や車両の実物展示を行います。
秦野メダカクロスフェス
■イベント概要
イベント名：秦野メダカ クロスフェスタ 9th
日時 ：2025年11月29日(土) 10:00～15:00
会場 ：イオン秦野ショッピングセンター 平面駐車場
(※雨天時：別館1F駐車場奥)
主催 ：一般社団法人 IMA国際メダカ愛好会
■出店内容
当日は、バブル社の主力モデルである電動三輪モビリティ「ビベルトライク」および「ビベルCOCO」を展示します。
来場者の方は、実際の車両を間近でご覧いただけるほか、写真撮影・操作性・乗り心地・車内スペースなどを体感いただけます。
※実際に運転することはできません。
ビベルCOCO／ビベルトライク
◎ビベルトライク
・三輪ならではの高い安定性
・3人乗り対応モデルも展開
・静音EVモーターで走行音が静か
・省エネ性能に優れ、通勤・商用利用にも最適
◎ビベルCOCO
・“気軽に乗れる小さな電動トライク”として人気
・選べる7色のカラーバリエーションを展開
・広い車内空間と改良されたメーターパネル
・サイドカバーやバックカメラ強化など安全性も向上
■イベントの見どころ
秦野クロスフェスタは、メダカ愛好家だけでなく、地域のファミリー層・学生・クリエイターまで幅広く楽しめる企画が特徴。
・メダカ展示＆販売
・地域マルシェ
・アート・クラフト展示
・キッチンカー
・無料ガラポン大会(14:00～)
地域に密着したエンタメ性の高いイベントとして毎年注目を集めています。
■代表取締役コメント(株式会社バブル 鈴木 俊介)
「秦野メダカクロスフェスタは、地域の文化と人が交わる温かいイベントです。
当社の電動トライクも“街に溶け込むモビリティ”として、皆様の生活に役立つ存在を目指して開発しています。
当日は、ビベルトライク／ビベルCOCOの実物をご覧いただけますので、地域の皆様に“新しい移動のかたち”を体感いただければ幸いです。」