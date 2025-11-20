ダイキャストミニカー製造を行う株式会社サンルィーズ(所在地：茨城県水戸市、代表取締役：加藤 優一)は、消防大型車ダイキャストミニカー各種を、2025年11月21日から発売します。





ACTCAR 1/64スケール 茨城西南広域消防本部 拠点機能形成車

ACTCAR 1/64スケール 福岡市消防局 拠点機能形成車

ACTCAR 1/64スケール 新潟市消防局 拠点機能形成車

ACTCAR 1/64スケール 東京消防庁 スーパーアンビュランス 消防救助機動部隊(発売済)





URL： https://www.eracar.jp/categories/5481806





拠点機能形成車・スーパーアンビュランス一挙発売





■開発背景

好評の1/64スケールダイキャストカー消防車シリーズ。今回は大規模災害時に緊急消防援助隊の活動を支援するため、現場で宿営設備や指揮本部などを形成する大型の消防車両をモデル化。

全国に配備されている車両の中から、茨城・福岡・新潟の車両をモデル化し、限定販売いたします。





茨城西南広域消防本部 拠点機能形成車

福岡市消防局拠点形成車

新潟市消防局拠点機能形成車





■商品の特徴

消防車の実車取材を経て、実車の特徴でもある可動域も再現(ミニカーでは片側のみ拡幅ギミック)。また、運転席には隊員ドライバーフィギュアと拡幅時にはステップはしごのアクセサリーも接続できます。パッケージも消防本部(局)の公式エンブレムも入り、ご当地消防署のオリジナリティもファンにとっては嬉しいところです。





※車体側面拡張機能は右側のみ(ABS製)。スーパーアンビュランスは左側のみ(ABS製)。

拠点機能形成車には総務省消防庁のマークは入りません。









■商品概要

商品名 ： ACTCAR 1/64スケール 茨城西南広域消防本部 拠点機能形成車

ACTCAR 1/64スケール 福岡市消防局 拠点機能形成車

ACTCAR 1/64スケール 新潟市消防局 拠点機能形成車

ACTCAR 1/64スケール 東京消防庁 スーパーアンビュランス 消防救助機動部隊(発売済)

版権元許諾承認済 対象年齢14歳以上

発売日 ： 2025年11月21日(金)

種類 ： ダイキャスト製 [品番ATC0004A.B.C 拠点機能形成車 ACT005東京消防庁スーパーアンビュランス]

価格 ： 25,300円(税込)

サイズ ： 約 縦90mm×奥行135mm×横235mm(パッケージサイズ)

本体サイズ 最大全長約21.5cm

カラー ： 拠点機能形成車(レッド)・スーパーアンビュランス(ホワイト)

素材 ： ダイキャスト製・パーツABS樹脂

販売場所： 全国ホビーショップ、ACTCARお取扱い店など

URL ： https://www.eracar.jp/categories/5481806









■会社概要

商号 ： 株式会社サンルィーズ

代表者 ： 代表取締役 加藤 優一

所在地 ： 〒310-0026 茨城県水戸市泉町2-2-29 石川ビル2F

設立 ： 2007年10月

事業内容： ミニチュアカー製造販売・卸小売販売

資本金 ： 500万円

URL ： https://sunlouise.co.jp/





【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社サンルィーズ お客様相談窓口

TEL ： 029-215-9098

お問い合せフォーム： https://sunlouise.co.jp/contact/