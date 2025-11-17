株式会社太陽（所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11、代表取締役：片岡正徳）が展開する「おもしろTシャツの俺流総本家」では、写真や名入れなどのオリジナルデザインを自由に作成できる「俺流デザイナー」シリーズから、オリジナルコーチジャケット3種の期間限定セールを開催いたします。

通常価格は税込6,500円 ～ 6,800円（追加料金なし）のところ、クーポンご利用で10％OFFの税込5,850円～6,120円（追加料金なし）で、2025年11月18日から11月24日までの一週間限定で、俺流総本家公式オンラインショップおよび楽天市場店にて販売いたします。

クーポンコード【 VEUyQy1MRVVTLUZENUctU0dSSQ 】

俺流デザイナーとは

**シリーズ累計販売数1万枚** を突破した”俺流デザイナー”は、誰でも簡単にデザインが作成できるデザインアプリです。「時間がない」「デザインは難しい」と思っている方でも”俺流デザイナー”なら、スマホで簡単にオリジナルのデザインが作成できます。スマホで撮った写真を直接取り込みも可能！最先端の印刷技術を駆使して高画質の写真をプリントできます。

デザインが苦手な方にも、テンプレートを多数用意

俺流デザイナーは、画像やテキストを自由に配置でき、オリジナルのデザインが作成できます。デザインのテンプレートを多数用意しておりますので、デザインが苦手でも簡単に作れます。俺流総本家公式LINEでのデザインサポートもご利用いただけます。

商品詳細

購入ページ：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/384422/list.html

ナイロン コーチ ジャケット（裏地付）

シンプルで飽きのこない定番スタイルに、細部へのこだわりを詰め込んだコーチジャケット。ドットボタン、ドローコード、丁寧なステッチワークが生み出す上質なディテールが、さりげなく大人の存在感を演出します。90年代のストリートシーンを彷彿とさせるクラシックなシルエットは、幅広いコーディネートに自然と馴染む万能デザイン。軽量で扱いやすく、季節の変わり目からロングシーズン活躍します。

カラー展開10色：ブラック・シールブラウン・パープル・バーガンディ・ネイビー・マリンブルー

T/C コーチ ジャケット（裏地付）

ストリートの感性をワークウェアへと巧みに落とし込んだ一着。T/Cウェザーのマットな質感が際立つコーチジャケットは、L.A.ワーカーの力強いスタイルを体現しながら、現代のワークシーンにもフィットする実用性を備えています。シンプルな佇まいながら、ボタン・ドローコード・ステッチワークなど随所にこだわりを凝縮。まさに「働く人の誇りを支える一枚」と呼ぶにふさわしい仕上がりです。

カラー展開3色：ブラック・ベージュ・ネイビー

10.0オンス コットン ジャージー コーチ ジャケット（一重）

オープンエンド糸を使用した綿100％生地で仕立てた、新しい発想のコーチジャケット。シャツカーデのように気軽に羽織れるライトアウターとして、季節をまたいで活躍する一着です。

細番手の糸で高密度に編み立てた生地は、へたりにくく布帛のようなハリ感を実現。さらに、特有のザラ感を持つオープンエンド糸ならではの風合いが、着こむほどに増していく“アメリカンらしさ”を引き立てます。袖のシャーリング仕様や金属製のドットボタン、ドローコードで変化をつけられるシルエットなど、随所にこだわりを凝縮。綿素材かつ一重仕立てのため、加工の自由度が高く、多色プリントや袖へのプリントも自在に楽しめます。

カラー展開4色：ブラック・アッシュ・ネイビー・スモーキーグリーン

サービス概要

販売店舗：https://www.oreryu-souhonke.jp/SHOP/384422/list.html

俺流総本家とは

＼お陰様で年間販売数10万枚突破！／俺流総本家は、ユニークで個性的な語録Tシャツを提供する日本のブランドとして、年間販売数10万枚を誇ります。この実績は、全国のお客様からの信頼と支持の証です。

■楽天ランキング1位を多数獲得楽天市場では、多くのカテゴリでランキング1位を獲得しています。さらに、楽天ショップ・オブ・ザ・マンスにも輝き、優れたサービスと品質で高評価を受け続けています。

■語録Tシャツのラインナップは1万種類以上！俺流総本家の語録Tシャツは、1万種類以上のデザインを取り揃えています。面白いものから感動的なものまで、多彩なデザインがあり、お客様一人ひとりの個性を引き立てる一枚を見つけることができます。カスタマイズ可能なデザインもあり、特別なイベントやギフトにも最適です。

■高品質とお客様満足度へのこだわりすべてのTシャツは高品質な素材を使用し、快適な着心地と耐久性を兼ね備えています。お客様の声を大切にし、常に改良と革新を続けることで、最高の製品とサービスを提供し続けています。

会社概要

YouTube動画 :https://www.youtube.com/watch?v=0F_yPrk6Em8

企業名：株式会社太陽代表者：片岡正徳所在地：千葉県匝瑳市飯倉台28-11設立：2009年事業内容：インターネット通信販売業（衣類・バッグ・雑貨類）、プリント印刷加工・製造、ビジネス支援コンサルタント業務

お問い合わせ（9：00～18：00）TEL：0479-74-8261FAX：0479-74-8338

俺流総本家楽天市場店https://www.rakuten.ne.jp/gold/auc-taiyou-sya/

俺流総本家オンラインショップhttps://www.oreryu-souhonke.jp/

公式インスタグラム（DMにてお問合せ受け付けています）https://www.instagram.com/oreryusouhonke_staff/