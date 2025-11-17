オプテックス・エフエー株式会社(本社：京都市下京区、代表取締役社長：湯口 翼)は、同社のIO-LinkマスタURシリーズとField Prime対応デバイスを接続した際、「OP＋(IODDファイルの自動読込み)」と「通信距離100m」の2つの機能を実現するサービス「Field Prime(フィールドプライム)」を開始します。製造現場において装置・設備のライフサイクルにおける工数削減が求めれられるなか、センサやアクチュエータなど入出力機器での接続において効果を発揮します。





Field Prime

Field Primeのロゴマーク。フィールド(Field)ネットワークにおいて最良(Prime)のサービスを提供したい

という意味から命名。ロゴマークは「F」と「P」をかけあわせたもの。





【「Field Prime(フィールドプライム)」の2つの機能】

Field Primeは、Field Prime認証を取得したマスタ・デバイス同士を接続した際に、以下2つの機能を実現します。

■OP＋(Object Profile Plus)

Field PrimeもしくはOP＋に対応しているデバイスをオプテックス・エフエー製IO-LinkマスタURシリーズに接続することで、対象デバイスのIODDファイルが自動で登録されます。これにより、ネットワークの初期設定作業を大幅に削減できます。





■通信距離100m

オプテックス・エフエー製IO-LinkマスタURシリーズにField Primeデバイスを接続することで、100mでの通信が可能となります。大型の設備や長距離の配線が必要な場合に有効な機能です。





現状、Field Primeの2つの機能に対応するデバイスは、オプテックス・エフエーのIO-Link Hub UR-DSシリーズ、OP＋のみ対応するデバイスは、オプテックス・エフエーの全IO-Linkデバイスとなりますが、2026年より順次対応メーカー・対応製品を拡大する予定です。またオプテックス・エフエーでは、Field Primeのアライアンスにご参画いただけるデバイスメーカーを募集しています。





オプテックス・エフエーは、「Field Prime」を11月19日から東京ビッグサイトで開催されるオートメーションと計測の先端技術総合展「IIFES2025」にて出品します。









【主要導入先業界】

電気・電子部品業界、半導体業界、自動車業界、機械業界など









【会社概要】

オプテックス・エフエー株式会社

所在地 ： 京都市下京区中堂寺粟田町91京都リサーチパーク9号館

設立 ： 2002年1月7日

代表取締役社長： 湯口 翼

資本金 ： 385,000千円(2024年12月31日)

事業内容 ： ファクトリーオートメーション用光電センサ関連機器、

装置の企画開発・製造・販売等