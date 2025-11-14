日本雑穀協会、設立20周年。2025年11月、雑穀業界の未来を創る「法人会員」へ新たな参画を呼びかけ ― 雑穀の健全な普及と市場形成に取り組む企業・団体を募る ―
一般社団法人日本雑穀協会（所在地：東京都中央区）は、設立20周年を迎え、雑穀に関する情報共有や交流、共同事業を通じて、健全な雑穀業界の発展に向けてご支援・ご協力いただける企業・団体の皆様を広く募集しています。
当協会は2004年の設立以来、雑穀に関する正しい知識と情報の提供、国内生産支援、市場形成（日本雑穀アワード制度等）、人材育成（雑穀エキスパート講座・雑穀アドバイザー講座等）など、多岐にわたる事業を展開してまいりました。こうした活動は、多くの企業・団体の皆様のご協力に支えられながら活動を進め、雑穀の価値を社会に広く届けるネットワークが年々広がっています。
今後も、生産から加工・流通、さらに消費へとつながる流れを強化し、業界全体の健全な発展に向けて取り組んでまいります。協会の趣旨にご賛同いただける企業・団体の皆様におかれましては、この機会に法人会員としてご参加いただき、共に雑穀の未来を開いていただければ幸いです。
【法人会員種別】
■ 法人賛同会員
《対象》雑穀の生産・普及・流通等に関係する企業・団体
■ 法人正会員
《対象》雑穀普及に関係する事業に取り組み、業界発展を担う企業・団体
詳細・入会申込み
https://www.zakkoku.jp/enrolment
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000334408&id=bodyimage1】
【当件についてのお問い合わせ先】
一般社団法人 日本雑穀協会 事務局:中西
〒103-0026
東京都中央区日本橋兜町15番6号 製粉会館6階
TEL :03-6661-7340 FAX :03-6661-7350
URL : https://www.zakkoku.jp/
E-mail : info@zakkoku.jp
配信元企業：一般社団法人 日本雑穀協会
