風力発電用ケーブルの世界市場2025年、グローバル市場規模（ナセルケーブル、タワーケーブル）・分析レポートを発表
2025年10月9日
株式会社マーケットリサーチセンター
株式会社マーケットリサーチセンター（本社：東京都港区、世界の市場調査資料販売）では、「風力発電用ケーブルの世界市場2025年」調査資料を発表しました。資料には、風力発電用ケーブルのグローバル市場規模、動向、予測、関連企業の情報などが盛り込まれています。
■主な掲載内容
________________________________________
市場概要
最新の調査によると、世界の風力発電用ケーブル市場は2023年に評価され、2030年にはさらなる拡大が見込まれています。予測期間中の年平均成長率も安定した水準で推移するとされ、再生可能エネルギーの普及とともに需要は増加しています。特に風力発電は世界的に急速な導入が進んでおり、ケーブル市場の成長を牽引する重要な要素となっています。
________________________________________
風力発電の世界的動向
世界風力エネルギー協議会が発表した「Global Wind Report 2023」によると、2024年には陸上風力の新規設備容量が初めて100GWを超え、2025年には洋上風力の新規設備容量が25GWに達する見通しです。今後5年間で、新規の系統連系容量は680GWに達すると予測されています。米国と欧州では2025年に風力タービンや部品の供給においてボトルネックが発生する可能性が指摘されており、各国政府に対してサプライチェーン投資を強化するよう勧告されています。さらに、Wood Mackenzieの統計によれば、中国は世界最大かつ最も成長が速い市場であり、世界シェアの半分以上を占めています。中国国家エネルギー局のデータでも、同国の風力発電設備容量は約4億キロワットで世界一を誇っています。
________________________________________
市場構造と応用分野
本市場は、ナセルケーブルとタワーケーブルを中心とする製品で構成されています。陸上風力では主に送電効率と耐久性が重視され、洋上風力では過酷な環境下に耐える高い耐食性と安全性が求められています。病院やクリニックにおける利用ではなく、発電設備という産業用途に特化しているため、ケーブルの信頼性は市場成長に直結する重要な要素です。
________________________________________
地域別分析
北米と欧州は、政府による再生可能エネルギー政策と環境意識の高まりに支えられ、安定した成長を遂げています。特に欧州は洋上風力の先進地域として市場拡大をリードしています。アジア太平洋地域は中国を中心に市場を牽引し、強固な製造基盤と政策支援が成長を後押ししています。日本、韓国、インドなどでも導入拡大が続いており、今後の需要増加が期待されます。南米や中東・アフリカも再生可能エネルギー導入が加速しつつあり、新興市場として注目されています。
________________________________________
技術動向
風力発電用ケーブルは、高電圧化、耐久性の向上、環境耐性の強化といった技術革新が進んでいます。特に洋上風力向けでは、防水性や耐塩害性に優れた素材や構造が採用され、長期的な安定稼働を可能にしています。また、スマートモニタリング技術の導入により、リアルタイムでの状態監視や故障予測が可能になり、メンテナンス効率の改善に寄与しています。
________________________________________
競争環境と主要企業
市場は国際的な大手電線メーカーが中心となり、競争環境は激化しています。主要企業としては、
ABB、Nexans、NKT、Prysmian、General Cable、Sumitomo Electric Industries、Parker Hannifin、LS Cable & System、Brugg Kabel AG、Fujikura、JDR Cable Systems、LEONI
