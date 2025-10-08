日本の神経系医療機器市場規模、シェア、成長機会および主要メーカー（2035年）
KDマーケット・インサイツは、『日本神経系医療機器市場の将来動向と機会分析 - 2025年から2035年』と題した市場調査レポートの発行を発表しました。本レポートの市場範囲には、現在の市場動向や将来の成長機会に関する情報が含まれており、読者が十分な情報に基づいたビジネス判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KDマーケット・インサイツのリサーチャーが一次および二次の分析手法を用いて、市場競争の評価、競合のベンチマーキング、そして市場参入（GTM）戦略の理解を行いました。
日本の神経学機器市場に関する調査報告によると、市場は2025年から2035年の期間に年平均成長率（CAGR）4.8％で成長し、2035年末までに14億4,590万米ドルの市場規模に達すると予測されています。2025年の市場規模は8億2,540万米ドルと評価されました。
日本神経系医療機器市場規模、シェア、成長要因、セグメンテーション、主要メーカーおよび将来展望
市場概要
日本の神経系医療機器市場は、神経疾患の有病率の上昇、神経診断技術の進歩、そして低侵襲治療への需要増加により、力強い成長を遂げています。神経系医療機器は、てんかん、パーキンソン病、アルツハイマー病、脳卒中、慢性疼痛性疾患などの神経系疾患の診断・監視・治療に使用されます。
日本は世界でも最も高齢化が進む国の一つであり、65歳以上の人口が全体の28％を超えています。この人口動態の変化により、加齢に伴う神経疾患が急増し、先進的な診断・治療機器の需要が高まっています。さらに、医療費の増加、強力な臨床インフラ、神経刺激および画像診断技術の継続的なイノベーションも市場成長を後押ししています。
また、医療の質向上、医療機器のアクセス拡大、先進的な画像診断・モニタリングシステムを通じた早期診断促進を目的とした政府の取り組みも市場を支えています。
市場規模とシェア
日本はアジア太平洋地域における主要な神経系医療機器市場の一つであり、堅固な医療インフラと先端技術の導入によって支えられています。高い疾患認知度、病院設備の拡充、熟練した神経科医の存在が市場拡大に大きく寄与しています。
神経刺激装置（ニューロスティムレーションデバイス）は、運動障害や慢性疼痛管理への利用拡大により、市場の主要シェアを占めています。一方、EEG（脳波計）、EMG（筋電計）、MRIなどの神経診断機器は、早期かつ正確な疾患検出における役割から注目を集めています。
さらに、病院、研究機関、医療機器メーカー間の連携が進むことで、イノベーションが加速し、次世代の神経診療へのアクセスが改善されています。
成長要因
高齢化と疾患有病率の上昇：高齢化によりアルツハイマー病、パーキンソン病、脳卒中の症例が増加。
神経系医療機器の技術進歩：深部脳刺激（DBS）、神経イメージング、埋め込み型機器などの革新が臨床成果を改善。
認知度向上と早期診断：公衆衛生キャンペーンにより神経疾患の早期評価とスクリーニングが促進。
低侵襲治療への需要増加：入院期間と回復時間を短縮できる先端機器が好まれる傾向。
医療支出の拡大：病院・神経センターへの投資拡大により機器導入が進行。
