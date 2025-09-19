¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¿·¤·¤¤¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¤Ç¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö³¨¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¡×¤ò³«ºÅ¡¡¾®»ù´µ¼Ô¤ÈÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¾®»ù²ÊÉÂÅï¤ÎÊÉ²è¤òÀ©ºî
¶áµ¦Âç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¸¦µæ½ê¡ÊÂçºåÉÜÅìÂçºå»Ô¡Ë¸ÜÌä¡¡²¬ËÜÀ¶Ê¸¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë11·î¤Ë¿·ÃÛ°ÜÅ¾¤¹¤ë¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¤Î¿ÇÎÅÅï¾®»ù²Ê¥Õ¥í¥¢¤Î¶õ´Ö¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢·úÃÛÊª¤ä·ú¶ñ¡¦½º´ï¤Ê¤É¤Ø¤ÎÅÉÁõ¤ò¹Ô¤¦³ô¼°²ñ¼ÒAdd Wall¡ÊÂçºåÉÜºæ»Ô¡Ë¤Î¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¡¡¾®µÜ¤µ¤¨¤³»á¤È¡¢ÅÉÎÁ¤Î³«È¯¡¦À½Â¤¤ª¤è¤ÓÈÎÇä¤òÅ¸³«¤¹¤ëÆüËÜ¥Ú¥¤¥ó¥È³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡Ë¤ÎCSR³èÆ°¡ÖHAPPY PAINT PROJECT¡×¤È¶¦Æ±¤Ç¡¢¿·ÉÂ±¡¤ÎÉÂ¼¼¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÃæÄí¡Ê¸÷Äí¢¨¡Ë¤ÎÊÉÌÌÀ©ºî¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¤Î¾®»ù´µ¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¿·ÉÂ±¡°ÜÅ¾ÀèÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬»²²Ã¤·¤ÆÊÉ²è¤òÉÁ¤¤Þ¤¹¡£
¢¨·úÊª¤ÎÃæ¿´¤Ê¤É¤ËÀß¤±¤é¤ì¤ë¡¢¼«Á³¸÷¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Î¾®¤µ¤ÊÄí¤ä¿áÈ´¤±¥¹¥Úー¥¹
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¡ü¾®»ùÉÂÅï¤ÎÃæÄí¡Ê¸÷Äí¡Ë¤òºÌ¤ëÊÉ²è¤ò¾®»ù´µ¼Ô¤äÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÀ©ºî¤¹¤ë¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ
¡ü°åÎÅ¶õ´Ö¤Ë¥¢ー¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ÆÆþ±¡´µ¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤òÌþ¤¹¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ°èÏ¢·È¤Î¿·¤¿¤Ê¤«¤¿¤Á¤òÄó°Æ
¡ü»²²Ã¼Ô¤¬³¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¾¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ÁÀ®¤·¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤ë»ëÅÀ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤ò¤á¤¶¤¹
¡ÚËÜ·ï¤ÎÆâÍÆ¡Û
Ê¸ÍýÍ»¹ç¤ÎÁ´³ØÅª¸¦µæÁÈ¿¥¤Ç¤¢¤ë¶áµ¦Âç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¸¦µæ½ê¤Ï¡¢·Ð±Ä³ØÉô¡¢Ê¸·Ý³ØÉô¡¢¾ðÊó³ØÉô¤¬Ï¢·È¤·¡¢¥¢ー¥È¤äDX¡¢¥µー¥Ó¥¹¤ÎÃÎ¸«¤ò°åÎÅ¸½¾ì¤ËÀ¸¤«¤¹¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë11·î¤Ë¿·ÃÛ°ÜÅ¾¤¹¤ë¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¤Î¿ÇÎÅÅï¾®»ù²Ê¤ÎÃæÄí¡Ê¸÷Äí¡Ë¤ò°Ï¤à¡¢Á´¼þÌó23¥áー¥È¥ë¡¦¹â¤µÌó3¥áー¥È¥ë¤ÎÊÉÌÌ¤Ë¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê¤Ç¼«Í³¤ÊÈ¯ÁÛ¤ÈÁÏÂ¤À¤Î¤â¤È¤ËÂçÊÉ²è¤ò¶¦Æ±À©ºî¤·¤Þ¤¹¡£
¾®»ù´µ¼ÔÍÑ¸Ä¼¼¤ËÌÌ¤¹¤ëÃæÄí¡Ê¸÷Äí¡Ë¤Ï¡¢Æþ±¡Ãæ¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼«Á³¸÷¤òÄ¯¤á¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ëÍ£°ì¤Î¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢QOL¡ÊQuality of Life¡Ë¤Î»ëÅÀ¤«¤é¤âÈó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶õ´Ö¤Ç¤¹¡£Åö½é¤ÏÊÉÌÌ¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÀìÌç²È¤¬°ìÊýÅª¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¹Í¤¨¤ë¤è¤ê¤â¡¢¾®»ù´µ¼Ô¼«¿È¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¡¢¿·ÉÂ±¡¤Î°ÜÅ¾ÀèÃÏ°è¤Î»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¼ê¤ÇÊÉ²è¤òÉÁ¤¡¢°åÎÅ¶õ´Ö¤Ë¥¢ー¥È¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Æþ±¡´µ¼Ô¤ä¤½¤Î²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê³Ú¤·¤¯¿´¤Ë»Ä¤ê¡¢¿´¤ÎÌþ¤·¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¡¢¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×·Á¼°¤Ç¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¸½¾ì¤Ç¤Î¶¦Æ±À©ºî¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¤ò³«ºÅ¤·¤¿·Ð¸³ËÉÙ¤Ê¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥¤¥é¥¹¥È¥ìー¥¿ー¤Î¾®µÜ¤µ¤¨¤³»á¤Ë¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£À©ºî¼Ô¤È¤Ê¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«Í³¤ËÉÁ¤¯³¨¤ò¡¢¤¿¤ÀÍåÎó¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÅÉ¤ê½Å¤Í¤¿¤êÉÁ¤Â¤·¤¿¤ê¤È¡¢Áê¸ß¤ËÏ¢Æ°¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»²²Ã¼Ô¤¬³¨¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¾¼Ô¤È¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò·ÁÀ®¤·¡¢°åÎÅ¡¦Ê¡»ã¤Ë´Ø¤ï¤ë»ëÅÀ¤ò³Ú¤·¤¯³Ø¤Ö¤³¤È¤ò¤á¤¶¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¥¤¥Ù¥ó¥ÈÌ¾¡§¡Ö³¨¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤í¤¦¡×¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×
Æü»þ¡¡¡¡¡¡¡§ÎáÏÂ7Ç¯¡Ê2025Ç¯¡Ë9·î28Æü¡ÊÆü¡Ë¢¨±«Å·¤Î¾ì¹ç¤Ï10·î5Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë±ä´ü
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¸áÁ°¤ÎÉô¡ä10¡§00～12¡§00¡¡¡ã¸á¸å¤ÎÉô¡ä13¡§00～16¡§00
¾ì½ê¡¡¡¡¡¡¡§¶áµ¦Âç³Ø¤ª¤ª¤µ¤«¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¡¡2¹æ´Û¡Ê¿ÇÎÅÅï¡Ë6³¬
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÊÂçºåÉÜºæ»ÔÆî¶è»°¸¶Âæ1Ãú14ÈÖ1¹æ¡¢Æî³¤ÀôËÌÀþ¡ÖÀô¥±µÖ±Ø¡×¤«¤éÅÌÊâÌó6Ê¬¡Ë
ÂÐ¾Ý¡¡¡¡¡¡¡§¡ã¸áÁ°¤ÎÉô¡ä¶áµ¦Âç³ØÉÂ±¡¤Î¾®»ù´µ¼Ô¤È¤½¤Î²ÈÂ²
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ã¸á¸å¤ÎÉô¡äÃÏ°è¤Î¾®³ØÀ¸µÚ¤Ó¶áµ¦Âç³Ø°å³ØÉô¡¦°åÎÅ´Ø·¸¼Ô
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¸áÁ°¡¦¸á¸å¤½¤ì¤¾¤ì10ÁÈ¡ÊÌó20¿Í¡ËÄøÅÙ
¼çºÅ¡¡¡¡¡¡¡§¶áµ¦Âç³Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¸¦µæ½ê