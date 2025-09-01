レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本医療用ディスプレイ市場は、高度な診断画像技術と医療分野のデジタル化進展を背景に、2033年までに7億1570万米ドル規模に急拡大すると予測される
日本医療用ディスプレイ市場は2024年に1億8115万米ドルと評価され、2033年までに7億1570万米ドルに拡大すると予測されている。2025年から2033年までの予測期間における年平均成長率（CAGR）は5.12％となる見込みである。医療用ディスプレイは、医療画像の厳しい要件を満たすために設計された特殊モニターである。高度な画像強化技術を搭載し、一貫した輝度、ノイズのない画像表示、人間工学的読み取り性を確保するとともに、DICOMやその他の医療規格への自動準拠を実現するため、現代の医療施設において不可欠なツールとなっている。
ヘルスケアへの投資の増加が市場の拡大を促進
日本医療用ディスプレイ市場の成長を後押しする主な要因は、医療インフラと高度な医療技術への多額の投資です。 政府と民間の医療機関は、高性能医療ディスプレイを含む最先端の機器を病院や診療所に装備することにより、診断能力を積極的に強化しています。 例えば、2023年10月には、最先端の治療ソリューションを備えた藤田メディカルイノベーションセンター東京が発足し、技術者、看護師、事務スタッフ、医師など80人の専門家からなる学際的なチームが配置されました。 技術の進歩と患者ケアの改善に焦点を当てることは、今後数年間の強力な市場成長をサポートすることが期待されます。
急速な技術の進歩からの挑戦
日本医療用ディスプレイ市場は、成長の原動力となっていますが、急速な技術進化により課題に直面しています。 頻繁な改善は頻繁に出現イメージ投射様相および高解像システムとの両立性を維持するように要求される。 医療用ディスプレイの平均寿命は約5年ですが、多くの医療施設では、放射線学、心臓病学、およびその他の画像処理を中心とした専門分野の進化する要求に応えるために、3年ごとにユニットを交換しています。 この加速された代替サイクルは、医療提供者に追加の財政的負担を課し、予測期間中の市場拡大を抑制する可能性があります。
画像診断の機会
慢性疾患や生活習慣病の有病率の上昇と、日本の高齢化の進展により、画像診断ソリューションの需要が高まっています。 例えば、日本では循環器疾患だけで年間約310,000人が死亡しています。 さらに、癌および他の慢性疾患の増加する発生は忍耐強い状態を監視し、時機を得た介在を支える精密な医学イメージ投射のための必要性を強調する。 医療用ディスプレイは、リアルタイムの画像データを提供し、医療従事者が複雑な状態を効果的に管理し、診断精度を向上させ、それによって市場の需要を刺激する上で重要な役割を果たします。
主要企業のリスト：
● Sony Electronics Inc.
● Siemens Healthineers AG
● EIZO Corporation
● LG Electronics Japan Inc.
● Barco NV
● Advantech Co., Ltd.
● Steris Japan Inc.
● Japan Display Inc.
● ROHM Co Ltd
● Ikegami Tsushinki Co., Ltd.
エンドユーザーの洞察：外科的アプリケーションが需要をリード
市場内では、予測期間中に外科セグメントが支配的になると予想されます。 慢性および感染症の負担の増加は、高品質の医療ディスプレイに大きく依存する外科的介入の需要を増加させている。 これらの表示は視覚化を高め、実時間イメージ投射を提供し、外科精密を改善し、そして忍耐強い安全を保障する。
