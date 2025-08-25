Huawei、9月19日にパリで新ウェアラブル・デバイス、タブレット、スマートフォンを発表予定

パリ、2025年8月22日 /PRNewswire/ -- Huaweiは、9月19日にフランス・パリで「風に乗る（Ride the Wind）」イノベーティブ製品（"Ride the Wind" Innovative Product）発表会を開催する予定です。このイベントでは、最先端のフィットネスと健康機能を備えた新製品のHUAWEI WATCH GT 6シリーズの発表に加え、待望のスマートフォンとタブレット製品が披露されます。



2015年にスマート・ウェアラブル市場に参入して以来、Huaweiは多様な製品をリリースし、世界中の消費者から高い評価を受けてきました。2025年6月時点で、同社は2億台を超えるウェアラブル・デバイスを出荷しています。2025年第1四半期には、Huaweiのウェアラブル・デバイス出荷台数が前年同期比42.4%増加し、同社はグローバル・ウェアラブル市場で首位に立っています[1]。

過去10年間、Huaweiはイノベーションを推進し、業界の境界を再定義してきました。HUAWEI WATCH GT 5シリーズは、健康管理の多様性と柔軟性を飛躍的に向上させた画期的なTruSenseシステムを搭載しています。HUAWEI WATCH 5シリーズはデュアル・バッテリー機能を搭載し、高性能と優れたバッテリー寿命を両立させました。HUAWEI WATCH Ultimateシリーズは、大胆な冒険家のためにダイビング、ゴルフ、アウトドア探検向けの特別なモードを用意しました。100種類を超えるワークアウト・モード、スタイリッシュなデザイン、カスタマイズ可能な機能を備えたHuawei製品は、ウェアラブルの性能基準をさらに高めました。

Huaweiのタブレットも、先駆的なPaperMatteディスプレイや生産性を向上させるシームレスなツールなど、数々の特徴でユーザーを魅了しています。HUAWEI PaperMatteディスプレイとM-Pencilは、デジタル読書や手書きをこれまで以上に簡単にし、GoPaint[2]やHUAWEI Notesなどのアプリはデジタル創作を新たなレベルでアクセス可能にしました。 来月のイベントでは、新たな世代のクリエイターをさらに高いレベルへと導くグローバルなGoPaint[3]クリエイティブ活動も発表されます。

今年、Huawei CBGのブランド哲学も大胆な一歩を踏み出します。今後の製品発表を通じて、Huaweiはデジタルと地理的な障壁を越え、ファッション性が高く、技術駆動型のハイエンド製品と技術を促進し、若年層ユーザーとの絆を深め、新たなクリエイティブ・コミュニティを育成することを目指しています。

（日本語リリース：クライアント提供）

