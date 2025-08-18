2つの「日本初」（※1）を備えた“おうちカフェの未来型”「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」、日本上陸 2025年9月2日（火）新発売

























2006年にスイスで誕生し、2007年から日本でも販売を開始した「ネスカフェ ドルチェ グスト」は、自宅で手軽にカフェクオリティのメニューを楽しめる1杯抽出型のコーヒーメーカーブランドです。これまで、レギュラーコーヒーや抹茶、ミルクティー、ココアや、10 種類以上のスターバックス® のメニューを取り揃えた「ネスカフェ ドルチェ グストオリジナル」（※3）を展開し、ブランドコンセプト「おうちが、あなたのカフェになる。」のもと、多くの方に親しまれてきました。「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」は、日本での発売以来累計出荷台数400万台（※4）を突破した、日本で一番売れているカプセル／ポッド式コーヒーメーカー（※5）です。（※3）2007年より販売しているカプセル式コーヒーメーカーを指します。（※4）ネスレ日本調べ、2024年12月末時点 （※5）ネスレ日本調べ、2024年7月から2025年6月の出荷台数このたび発売する「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」は、ワンタッチでカフェメニューを手軽に楽しめるという、従来モデル「ネスカフェ ドルチェ グスト オリジナル」（※3）の特長を受け継ぎつつ、さらなる進化を遂げた次世代モデルです。コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ」には、ネスレ独自の“スマート抽出”機能が搭載されており、日本で初めて、1台で3つの異なるコーヒーの抽出方法（ドリップスタイル抽出、アメリカーノスタイル抽出、高圧エスプレッソ抽出）に対応（※6）しています。さらに、コーヒーポッドの自動認識機能により、選んだメニューに最適な抽出方法を自動で設定できるため、誰でも簡単に本格的な味わいを楽しむことができます。また、挽きたてのコーヒー豆を密封した「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用の紙製コーヒーポッドは、日本で初めてホームコンポスト（※参考資料）に対応（※7）しており、環境への配慮にもこだわった設計となっています。7種類（ネスカフェ ドルチェ グスト メニュー 3種類、スターバックス®のメニュー 4種類）のラインアップで、上質なカフェ体験を提供します。（※6）ネスレ日本調べ：日本で販売している家庭用コーヒーメーカーにおいて、2025年6月末時点 （※7）ネスレ日本調べ： カプセル／ポッド式コーヒーメーカーにおいて、2025年6月末時点「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」は、スイスにあるネスレの研究所で5年以上の開発期間を経て誕生し、複数の特許を取得しています。2022年11月のブラジルでの発売を皮切りに、現在では6カ国（ブラジル、フランス、スイス、ポルトガル、ベルギー、オランダ）で展開しています。■プロのバリスタが淹れるような味わいを自宅で簡単に再現「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」（コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ」と「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用紙製コーヒーポッド）なら、香り豊かなエスプレッソ、すっきりしたアメリカーノ、職人が淹れるようなドリップタイプのコーヒーまで、自宅でも上質なカフェ体験が可能です。＜ライフスタイルや好みに応じて選べる7種類のメニュー＞■環境への配慮＜厳選コーヒー豆を挽きたてのまま密封、ホームコンポストで“土に還る”専用紙製コーヒーポッド＞世界中の産地から厳選したコーヒー豆を丁寧に焙煎して、「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」の専用紙製コーヒーポッドに密封しています。さらに、ホームコンポスト（※参考資料）に対応しています。【ドリップスタイル アロマブレンド、アメリカーノ ライトブレンド、ルンゴ】ネスレの責任ある調達基準を満たした、生産者や環境に配慮して作られたコーヒー豆を使用しています。「ネスカフェ」ブランドサイト： https://nestle.jp/home/brands/nescafe/sustainability【スターバックス製品】スターバックスは、国際NGO「コンサベーション・インターナショナル」とともに開発した調達ガイドライン「C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity) プラクティス」を中心にエシカルなコーヒー調達100%を目指しています。C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity) プラクティス： https://nestle.jp/Starbucksathome/story/cafe-practices.html■専用アプリ「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ アプリ」と接続して楽しみ広がる「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ アプリ」（2025年9月1日（月）公開予定）と接続してマシン登録を行うことで、無料保証期間が2年間に延長されます。また、アプリを使えば、コーヒーの抽出温度や量を好みに合わせてカスタマイズすることも可能です。さらに、アプリとマシンを連携させることで、抽出のたびにポイントが貯まり、貯めたポイントはさまざまな景品と交換することができます。「ネスカフェ ドルチェ グスト」サポート： https://nestle.jp/home/brands/dolce-gusto/user-support■4種類のミルクレシピが楽しめる「ネスカフェ ドルチェ グスト ミルクフォーマー」も同時発売ボタン1つで4種類のミルクレシピ（ホットフォームミルク、エアリーフォームミルク、ホットミルク、コールドフォームミルク）を作ることができる「ネスカフェ ドルチェ グスト ミルクフォーマー」も同時発売します。■製品概要＜コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ」＞発売日：2025年9月2日（火）販売チャネル：全国の家電量販店（※8）、通販サイト(※8) 一部取扱のない店舗もあります。製品名：ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ（クラシックホワイト、ミッドナイトブラック）希望小売価格(税込)：22,000円【仕様】電源： 100V, 50/60Hz 定格消費電力：1460W 使用環境温度： 5℃～45℃ 給水タンク容量： 1L 本体重量： 3.5kg 本体サイズ： 幅 約15.4cm x 奥行約34.2cm x 高さ約30.1cm 種類： エスプレッソ式コーヒーメーカー「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ」の特長：コーヒーポッドを「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ」に入れて、ボタンを押すだけで、自動で抽出が始まります。バーやダイヤルを手動で操作する必要はありません。高圧エスプレッソ抽出は、最大15気圧のポンプ圧力でまるでカフェで飲むような味わいを香り、泡立ちが楽しめます。コーヒー抽出後は、コンテナにコーヒーポッドが自動で排出されるので、お手入れが簡単です。抽出トレイは、さまざまなカップサイズに対応できるよう、3段階で高さの調整が可能です。1分電源オートオフ機能で、電源の消し忘れの心配がありません。本体に、リサイクルプラスチックを約40%使用（※9）しています。（※9）製品本体に使用している全プラスチック中＜「ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ」専用コーヒーポッド＞発売日：2025年9月2日（火）販売チャネル：全国の家電量販店（※10）、通販サイト（※10）一部取扱のない店舗もあります。製品名： ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ ドリップスタイル アロマブレンド 12個入り希望小売価格（税込）：954円抽出方法： ドリップスタイル抽出抽出量： 200ml生豆生産国： ブラジル、ホンジュラス他特長： なめらかな口当たりで香り豊かな一杯をじっくり抽出製品名：ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ アメリカーノ ライトブレンド 12個入り希望小売価格（税込）：954円抽出方法： アメリカーノスタイル抽出抽出量： 200ml生豆生産国： ブラジル、コロンビア特長： まろやかでシルクのように滑らかな味わい製品名： ネスカフェ ドルチェ グスト ネオルンゴ 12個入り希望小売価格（税込）：954円抽出方法： 高圧エスプレッソ抽出抽出量： 120ml生豆生産国： ブラジル、ホンジュラス特長：奥深く、バランスのとれた滑らかな味わい製品名： ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ スターバックス® ハウス ブレンド 12個入り希望小売価格（税込）：1,272円抽出方法： アメリカーノスタイル抽出生豆生産国： グアテマラ、コロンビア抽出量： 200ml特長： トフィーのような香ばしさと豊かな風味製品名： ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ スターバックス® ブレックファースト ブレンド 12個入り希望小売価格（税込）：1,272円抽出方法： アメリカーノスタイル抽出抽出量： 205ml生豆生産国： コロンビア、グアテマラ特長： シトラス感のあるいきいきとした風味製品名： ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ スターバックス® アイス アメリカーノ 12個入り希望小売価格（税込）：1,272円抽出方法： アメリカーノスタイル抽出抽出量： 200ml生豆生産国： コロンビア、ブラジル特長： 奥行きのある豊かな味わい製品名：ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ スターバックス® エスプレッソ ロースト 12個入り希望小売価格（税込）：1,272円抽出方法： 高圧エスプレッソ抽出生豆生産国： コロンビア、ブラジル抽出量： 25ml特長： 濃厚でキャラメルのような風味＜セット品＞発売日：2025年9月2日（火）販売チャネル：ネスレ通販オンラインショップ、その他通販サイト等製品名：ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ ドリップスタイル スターターセット（内容：ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ クラシックホワイト 1台、ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ ドリップスタイル アロマブレンド 12個入り 1箱）希望小売価格（税込）：22,800円製品名：ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ スターバックス体験セット バンブーマグ付き（内容： ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ カフェ ミッドナイトブラック 1台、スターバックス® バンブーマグ 2個 、メッセージペン 1 本、ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ スターバックス® ハウス ブレンド 12個入り 1箱 ）希望小売価格（税込）：24,990円＜ミルクフォーマー＞発売日：2025年9月2日（火）販売チャネル：全国の家電量販店（※11）、通販サイト（※11）一部取扱のない店舗もあります。製品名： ネスカフェ ドルチェ グスト ミルクフォーマー希望小売価格（税込）： 9,900円【仕様】電源： 100V, 50/60Hz 定格消費電力： 400W 重量： 約770g サイズ： 直径約10cm、高さ約22cmネスレ通販オンラインショップ： https://nestle.jp/home/brands/dolce-gusto/neoネスカフェ ドルチェ グスト ネオ ドリップスタイル スターターセットAmazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJQCX3DB楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/dolce-gusto/0012625519/ネスカフェ ドルチェ グスト ネオ スターバックス体験セット バンブーマグ付きAmazon： https://www.amazon.co.jp/dp/B0FJQCD5V9楽天市場： https://item.rakuten.co.jp/dolce-gusto/0012625651/以上