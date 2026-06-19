サッカー韓国代表は72年間続く「第2戦ジンクス」を今回も破ることができなかった。

韓国代表は19日午前10時（日本時間）、メキシコのグアダラハラ競技場で行われた2026北中米ワールドカップ（W杯）A組第2戦のメキシコ戦で後半5分に決勝ゴールを許し、0−1で敗れた。1勝1敗で勝ち点3の韓国はメキシコ（2連、勝ち点6）に次いでA組2位。

韓国はこれまでW杯1次リーグの第2戦でいつも苦戦した。今大会のチェコ戦の勝利を含めて第1戦では4勝5敗3分けと善戦している半面、第2戦は8敗4分けだ。第3戦の成績（3勝5敗2分け）とも差が大きい。

さらに1次リーグ1位（2勝1分け）で4強に進出した2002韓日W杯でも第2戦（米国） は1−1の引き分けに終わった。海外大会で16強入りを果たした大会も同じだった。2010南アフリカ大会ではリオネル・メッシがいるアルゼンチン代表に1−4で大敗した。

最近は連敗中だ。2010年をはじめ、2014年（アルジェリア、2−4）、2018年（メキシコ、1−2）、2022年（ガーナ、2−3）、そして今大会まで5大会連続で勝ち点獲得に失敗した。

衝撃的な敗戦も第2戦で多かった。1990年イタリアW杯では第1戦のベルギー戦の敗戦（0−2）に続いて、スペインのストライカー、ミチェルに3ゴールを奪われて1−3で敗れた。韓国のW杯史上最後にハットトリックを許した試合として残っている。1998フランスW杯のオランダ戦では0−5で惨敗し、車範根（チャ・ボムグン）監督が途中で解任された。2014年ブラジルW杯でも「韓国1勝の相手」と見なしていたアルジェリアに敗れた。

第2戦で苦戦が多い理由は「シードチーム」との対戦が多かったからだ。1954年のスイスW杯は16カ国をシード（8チーム）と非シード（8チーム）に分けた。同じ組であってもシードチーム間では対戦しなかった。シードを受けない韓国はシードを受けたハンガリー（0−9）、トルコ（0−7）に対戦した。

1998年（オランダ）、2006年（フランス）、2010年（アルゼンチン）大会では1番シードのチームと第2戦で対戦した。当時はFIFAランキングでなく大陸別にシードポットを分けた。トップシードには以前の大会の成績が良かったチームが配分された。そしてトップシードを受けることができない欧州チーム、南米チームがそれぞれ別のポットに入り、アジア・アフリカ・北中米大陸は出場国数により残りのポットに入った。

試合の順序はシードポットにより固定されていた。1番ポットのチームは4番ポットと第1戦を、3番ポットと第2戦を、2番ポットと第3戦を行う。概して1番シードを受けたチームは容易な相手のアフリカ・アジア諸国と第1戦、第2戦をしてきた。そして韓国も1番シードのチームと第1戦、第2戦で対戦した。ただ、2018年からはFIFAランキングに基づいて組分けし、状況が変わった。

今大会では1番シードのチームが2、3、4番シードと対戦する順序が固定されず、組ごとに異なる配置となった。2番シードを受けた韓国がB組に入ったとすれば、開催国でトップシードを受けたカナダと最後に対戦することになっていた。しかしメキシコがシードを受けたA組は1番シードと2番シードが第2戦で対戦することになっていて、韓国がまたシード国と第2戦で対戦することになった。その結果は今回も良くなかった。