60kg→46kgの減量に成功した韓国版『花男』女優、「どこがリバウンド？」の声続出の“スリムボディ”披露

女優ク・ヘソンが、ダイエット成功後の率直な悩みを打ち明けた。

ク・ヘソンは6月18日、自身のSNSに「リバウンド（？）した気がするのでヨガ中」とコメントし、数枚の写真を投稿した。

【写真】リバウンドしても「超絶かわいい」と話題のク・ヘソン

公開された写真には、ラフな服装でヨガに取り組むク・ヘソンの姿が収められている。ほとんどメイクをしていないナチュラルな姿にもかかわらず、変わらぬ清純な魅力を放ち、視線を集めた。また、窓辺にもたれかかったり、愛犬と過ごしたりする自然体な日常の様子も公開した。

（写真＝ク・ヘソンInstagram）

ク・ヘソンは最近、ダイエットに成功したことで話題を集めた。以前、彼女は体重計の写真を公開し、46.78kgを記録したことを明かして大きな注目を浴びた。

ク・ヘソンは昨年から約13〜14kgの減量を目標にダイエットを続けてきた。十分な睡眠や禁酒、減塩中心の食事管理など、健康的な生活習慣を維持しながら減量に成功したことが知られている。

しかし今回「リバウンドした気がする」と投稿し、トレーニングに励む近況を伝えたことで、ファンの関心が集まった。ただ、公開された写真では依然としてスリムなスタイルと整った顔立ちを維持しており、実際にはリバウンドしたようには見えないという反応が相次いでいる。

ファンからも「全然リバウンドしたように見えない」「学生みたいな雰囲気だ」「まるで写真集のようだ」などのコメントが寄せられた。

なお、ク・ヘソンは2002年に広告モデルとしてデビューし、ドラマ『花より男子〜Boys Over Flowers』（KBS）などを通じて大きな人気を集めた。その後、成均館大学を卒業し、KAISTの大学院課程を早期修了して話題を集めたほか、最近ではベンチャー企業「スタジオ ク・ヘソン」を設立し、自ら開発した製品を発表するなど、多方面で活動を続けている。

◇ク・ヘソン プロフィール

1984年11月9日生まれ。2002年のCM出演を機に芸能界デビュー。その後本格的に女優としての活動をはじめ、数々の作品を通じて愛くるしい魅力を披露した。特に、2009年に放送された『花より男子〜Boys Over Flowers』（KBS）は日本でも大きな反響を呼んだ。その一方で、映画監督や画家、シンガーソングライターとしても活動。才能の尽きない女優として多方面に活躍している。俳優アン・ジェヒョンと2016年5月に結婚したが、2020年7月に離婚が成立した。