元SKE48でタレントの須田亜香里さん​が初めて挑む海外旅フォトブック、VISUAL ART PHOTOBOOK「アカリノアルヒ」（税込み3850円）が、2026年6月25日にリリースされます。海外を舞台にタレントが実際に観光し、体験する姿を収めたGーSTYLEによる企画フォトブックです。



【写真】「丸くてつるつるのお尻は健在です」砂付きボディの須田亜香里さんが過去最大のヌーディショット

今回の舞台はニュージーランドの南島中部クライストチャーチを中心に、須田さんが現地の大自然や人気のワイナリーを訪れる壮大な作品となっています。出版社に「スケジュールが可能であれば、好きな国を選んでも良い」と言われた須田さんは、最後まで絞り切れず、あみだくじで行き先を決めて撮影に挑みました。



「海外渡航の行き先って普段こうやって決めているんですか？」と、本人も驚きの様子の中、撮影は無事に行われました。



公開されたカットは、ソファーに立ってあみだくじがプリントされた長い布を持ってまぶしい笑顔を浮かべた姿や海を見渡せる草原で、赤いチュールドレスにつばの広いストローハットをかぶり、風を感じるように遠くを見つめたカット、 アンニュイな表情でカメラを見つめたカットなども披露。ドレスは大胆にわきが開いたデザインとなっていて、ヘルシーで洗練された大人の色気を強調しています。



【須田亜香里さんプロフィル】

すだ・あかり 1991年10月31日生まれ 愛知県名古屋市出身 TWIN PLANET所属 2009年11月にSKE48第3期生としてメンバーに加入。SKE48チームEリーダーを務めた。2016年・2017年の選抜総選挙では2年連続「神セブン」に選ばれ、2018年には遂に2位の座を獲得。握手会での神対応が話題で「握手会の女王」とも呼ばれている。 また、持ち前のトーク力でバラエティやワイドショーに出演。SKE48を2022年秋に卒業し、現在はテレビやラジオ、新聞連載などで活躍