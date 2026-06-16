◇W杯北中米大会1次リーグG組 ベルギー―エジプト（2026年6月15日 シアトル）

FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会1次リーグG組第1戦は15日（日本時間16日）、ベルギー（FIFAランク10位）がエジプト（同30位）と1―1のドロー。0―1の後半21分、途中投入されたばかりのFWロメル・ルカク（33＝ナポリ）が同点に追いつくオウンゴール誘発させ勝ち点1獲得に貢献した。

ベンチスタートとなったFWルカクは1点リードを許した後半21分から途中出場。すると最初のプレーで右からのクロスに相手2人囲まれながらも強引にゴール前に飛び込みオウンゴールを誘発。ボールに一度も触れないまま同点ゴールを呼び込む“大仕事”をやってのけた。

FWルカクの活躍にネットからは「ラスボス感半端ないって」「マジでラスボス」「ベルギーのラスボスは伊達じゃない」と反響。Xでは「オウンゴール」「ファーストタッチ」「ルカク投入」といった関連ワードの他にも「ドログバ」がトレンド入り。

悠然とピッチに入り、同点弾を呼び込んだ姿が14年ブラジル大会の日本―コートジボワール戦でのFWドログバを彷彿（ほうふつ）とさせたと話題に。ネットからは「ルカクが入ったときのドログバ感」「まるでドログバみたい」「ブラジルW杯の時のドログバを見た」「日本のコートジボワール戦、ドログバ出てすぐ2失点したブラジル大会を思い出した」といった声が上がった。