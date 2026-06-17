女優の志田未来が16日にInstagramを更新し、ディズニーリゾートを訪れたことを報告。その完璧すぎる“日焼け対策”に反響が寄せられている。【写真】志田未来がかわいすぎ！過去のディズニー投稿をイッキ見志田は先月まで主演ドラマ『エラー』（朝日放送テレビ）が放送されたほか、7月からスタートするGACKT主演のドラマ『ブラックトリック〜裁きを操る弁護人〜』への出演が決まっている。そんな志田はディズニーリゾート