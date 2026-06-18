【ジラーチのキラキラたんざくあつめ】 開催期間：6月23日5時～7月8日4時59分 ポケモンNintendo Switch 2用スローライフ・サンドボックス「ぽこ あ ポケモン」にて、「ジラーチのキラキラたんざくあつめ」を6月23日5時から7月8日4時59分までの期間開催する。 イベント中は街にジラーチが訪れ、期間中にイベントを遊ぶことでともだちになる。また「たんざく」