元大阪府長・元大阪市長で弁護士の橋下徹氏が2026年6月17日にXを更新。立憲民主党の古賀千景参院議員による、自衛隊員の家庭環境に対する発言への批判について私見を明かした。「データに基づく形而下の議論が必要」古賀議員は15日の参院決算委員会で「経済的に厳しい子どもたちが自衛隊に行く。豊かな子どもたちは自衛隊員とかにはならない」などと発言。小泉進次郎防衛相が抗議し、発言は撤回されたものの、批判を集めている。騒