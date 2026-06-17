２０２１年１１月８日に呼吸不全のため死去した人気占い師・細木数子さん（享年８３）の娘で継承者の占い師・細木かおりさんが１７日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜２時間ＳＰ」（水曜・午後９時）に出演。母を描いたＮｅｔｆｌｉｘのドラマについて率直な思いを明かした。今回は「ジメジメ撃退！初夏の愚痴祭り！」。母・数子さんを女優・戸田恵梨香が演じたＮｅｔｆｌｉｘのドラマ「地獄に堕ちるわよ」について