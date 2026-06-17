中丸雄一【ネオ・この有名人の意外な学歴】#10森香澄はピアニストを夢見て練習に打ち込むも、1浪して東京女子大現代教養学部へ…高校は都立新宿中丸雄一（元KAT-TUN）◇◇◇「全米進出を夢に描いていたジャニー喜多川氏がもっとも期待をかけていた」（女性誌ベテラン記者）といわれるのがKAT-TUN。ジャニー氏の発案で6人のメンバーの頭文字を冠してスタートしたが、昨年3月の解散時は3人に減っていた。亀梨和也（40