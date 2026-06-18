FIFAワールドカップ2026・グループL第1節が現地時間17日に行われ、ガーナ代表とパナマ代表が対戦した。ガーナ代表はアフリカ予選・グループIの戦いで8勝1分1敗と安定した成績を残し、2大会連続5度目のFIFAワールドカップ出場を決めた。対するパナマ代表は、北中米カリブ海予選・2次予選でグループDを首位通過し、最終予選ではグループAを3勝3分と無敗で駆け抜け、2大会ぶり2度目のFIFAワールドカップ出場が決定していた。そ