国際サッカー連盟（FIFA）が、人種差別を受けた韓国人インフルエンサーをメキシコ戦に公式招待した。「ヘイトスピーチと闘う国際デー」（現地時間18日）に行われるこの試合を通じて、ワールドカップから人種差別を根絶するという意思を改めて示す意味合いがある。FIFAは17日（日本時間）、「ユン・スジンさん（活動名・イノニャン）が19日にメキシコ・グアダラハラで行われる韓国−メキシコ戦への招待を受け入れてくれたことをうれ