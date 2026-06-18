太いマストに、無数のロープ。斜めに傾いた“海賊船”は、神奈川県川崎市の運河で沈没しかかっていたーー。6月17日、8年間にわたり放置されてきた遊覧船が、川崎市の行政代執行により解体されることになった。「この船は、かつて遊覧船として活躍していた『アニバーサリークルーズ号』です。2018年ごろに、突如、運河にある桟橋に現れ、以後、そのまま放置されてきました。2025年、強風の影響で船が傾き、1階部分が浸水しました。