結婚相手の年収400万円で子ども2人を育て、マイホームを建てるという2人の夢は、一見ハードルが高く思えるかもしれません。しかし現代は、夫婦で家計を築く「共働き」がスタンダードな時代です。 今回は、夫婦一方の収入だけに頼らない、世帯マネープランと具体的な生活シミュレーションを分かりやすく解説します。 結婚相手の年収400万円は平均的？ 娘の結婚相手の年収が400万円