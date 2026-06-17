野球評論家の高木豊氏が１７日、自身のユーチューブチャンネル「高木豊のセカンドチャンネル」で、現在開催中のサッカー北中米Ｗ杯について語った。自身の息子が３人ともサッカー選手である高木氏はサッカーにも詳しい。日本代表が初戦で引き分けたオランダ戦も当然、テレビで観戦したという。ＮＨＫでの中継では本田圭佑氏の解説が注目を集めた。本田氏はオランダの選手について話す際、選手の名前ではなく背番号を言うこと