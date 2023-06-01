【トムとジェリー Yummy Foodコレクション3】 発売元：タカラトミーアーツ 発売時期：2026年6月下旬 価格：1回400円 サイズ：全高約50mm（トム） タカラトミーアーツから、TVアニメ「トムとジェリー」をモチーフにしたガチャ「トムとジェリー Yummy Foodコレクション3」が、2026年6月下旬より発売され