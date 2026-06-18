PC向けのライブ壁紙管理ソフト「Wallpaper Engine」では、他のユーザーが作成した壁紙を取り入れることができます。このソフトを通じマルウェアが配布されていたことを、カスペルスキーの研究者らが公表しました。Gamers beware: malicious wallpapers on Steam found stealing accounts | Securelisthttps://securelist.com/dozens-of-malicious-wallpapers-found-on-steam-workshop/120186/Kaspersky discovered a malware campa