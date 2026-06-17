6月16日、東京ディズニーリゾートを運営するオリエンタルランドが、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーの駐車場料金を同日より改定すると発表した。普通乗用車と大型車は1000円、原付を含む二輪車は500円の値上げとなる。「駐車場料金の改定は約10年ぶりです。普通乗用車の駐車料金は4000円となります。同社は維持管理コストや市場価格などを踏まえた見直しだとしています。ただ、利用者の反応は厳しいですね。近年