“あやや”こと松浦亜弥（39）が2日に公開された春日井製菓「キシリクリスタル」の25周年を記念した新ウェブCMに出演。【画像】2003年に発売された写真集では大胆すぎる姿を披露「松浦も今年デビュー25周年という縁があっての起用となった。CM出演は4年ぶりだが、変わらぬ清楚な姿と歌声で魅了した」（スポーツ紙記者）あややも3児の母に山下達郎を唸らせた歌唱力と抜群ルックス松浦は1986年生まれ。2000年にオーディションに合